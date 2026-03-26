Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 26 marzo 2026: non solo Italia-Irlanda del Nord, c'è anche l'Under 21

Scopri tutti gli appuntamenti sportivi trasmessi oggi in diretta sulle principali emittenti italiane.

Una giornata ricca di appuntamenti dedicati agli appassionati di basket, calcio, ciclismo e tennis. Il programma di oggi propone eventi di grande interesse sia in chiaro che su piattaforme a pagamento, offrendo una varietà di competizioni di alto livello. Per gli amanti del calcio, spiccano le partite di qualificazione agli Europei U21 2027 e ai Mondiali 2026 con incontri che coinvolgono la nazionale italiana e altre squadre europee di rilievo. Gli appassionati di tennis potranno seguire le fasi cruciali dell’ATP Masters 1000 e del WTA 1000 di Miami, con importanti match a partire dalla notte fino alla sera, trasmessi principalmente su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. La basket offre un atteso derby di Eurolega tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, mentre il ciclismo propone la quarta tappa della Volta a Catalunya con trasmissione in chiaro su Eurosport 2. Un palinsesto eterogeneo e coinvolgente che rende la giornata imperdibile per tutti gli appassionati di sport.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

20:30 Eurolega: Olimpia Milano-Virtus Bologna (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)

Calcio

16:00 Amichevole Internazionale: Moldavia-Lituania (Sky Sport Calcio)

Amichevole Internazionale: Moldavia-Lituania (Sky Sport Calcio) 18:15 Qualificazioni Europei U21 2027: Italia-Macedonia del Nord (Rai 2)

Qualificazioni Europei U21 2027: Italia-Macedonia del Nord (Rai 2) 18:00 Qualificazioni Mondiali 2026: Turchia-Romania (Sky Sport Calcio)

Qualificazioni Mondiali 2026: Turchia-Romania (Sky Sport Calcio) 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026: Galles-Bosnia ed Erzegovina (Sky Sport Max)

Qualificazioni Mondiali 2026: Galles-Bosnia ed Erzegovina (Sky Sport Max) 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026: Italia-Irlanda del Nord (Rai 1)

Qualificazioni Mondiali 2026: Italia-Irlanda del Nord (Rai 1) 20:45 Diretta Gol UEFA European Qualifiers (Sky Sport Calcio)

Ciclismo

15:20 Volta a Catalunya: 4a tappa (Eurosport 2)

Tennis

00:00 ATP Masters 1000 Miami: 4^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

ATP Masters 1000 Miami: 4^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1) 01:30 WTA 1000 Miami: 2a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

WTA 1000 Miami: 2a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1) 18:00 ATP Masters 1000 Miami: 3^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

ATP Masters 1000 Miami: 3^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1) 20:00 WTA 1000 Miami: 1a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis)

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