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Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 27 agosto 2026

Tutti gli eventi di oggi: dal ciclismo al calcio, dal basket al tennis, con dirette su Rai Sport, Sky e TV8

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di grandi appuntamenti per gli appassionati di atletica leggera, basket, calcio, ciclismo, pallavolo femminile, tennis e i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Dalle prime ore del mattino, con il tennis degli US Open e il nostro Flavio Cobolli in doppio, fino alla sera, con i match di qualificazione della FIBA World Cup di basket e le sfide di calcio in UEFA Conference League, la programmazione televisiva offre una vasta gamma di eventi per tutti i gusti. Appuntamento con i sorteggi Champions a partire dalle ore 18 a Montecarlo.
Di rilievo la 6a tappa della Vuelta su Eurosport, mentre per chi preferisce l’atletica, la Diamond League da Zurigo è seguita su Rai Sport e Sky Sport Arena. Le gare di pallavolo femminile, protagoniste agli Europei 2026, sono trasmesse su Sky Sport 1 e Sky Sport Arena, coprendo sfide importanti come Olanda-Belgio e Ucraina-Serbia. Nel pomeriggio e in serata, la copertura Rai Sport dei Giochi del Mediterraneo, infine, chiude una giornata sportiva intensa e variegata.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Atletica Leggera

  • 20:00 Diamond League, Zurigo (Rai Sport, Sky Sport Arena)

Basket

  • 20:30 FIBA World Cup European Qualifiers: Francia-Slovenia (Sky Sport Basket)
  • 20:00 FIBA World Cup European Qualifiers: Croazia-Lettonia (Sky Sport Max)

Calcio

  • 20:00 UEFA Conference League: Hapoel Tel Aviv-Atalanta (TV8)

Ciclismo

  • 14:45 La Vuelta, 6a tappa (Eurosport)

Giochi del Mediterraneo Taranto 2026

  • 13:30 6a giornata (Rai Sport)
  • 14:45 6a giornata (Rai Sport)
  • 22:00 6a giornata (Rai Sport)

Pallavolo Femminile

  • 13:30 Europei 2026: Olanda-Belgio (Sky Sport 1, Sky Sport Arena)
  • 16:00 Europei 2026: Ucraina-Serbia (Sky Sport 1, Sky Sport Arena)

Tennis

  • 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)
  • 20:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)
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