Tutti gli eventi di oggi: dal ciclismo al calcio, dal basket al tennis, con dirette su Rai Sport, Sky e TV8

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Una giornata ricca di grandi appuntamenti per gli appassionati di atletica leggera, basket, calcio, ciclismo, pallavolo femminile, tennis e i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Dalle prime ore del mattino, con il tennis degli US Open e il nostro Flavio Cobolli in doppio, fino alla sera, con i match di qualificazione della FIBA World Cup di basket e le sfide di calcio in UEFA Conference League, la programmazione televisiva offre una vasta gamma di eventi per tutti i gusti. Appuntamento con i sorteggi Champions a partire dalle ore 18 a Montecarlo.

Di rilievo la 6a tappa della Vuelta su Eurosport, mentre per chi preferisce l’atletica, la Diamond League da Zurigo è seguita su Rai Sport e Sky Sport Arena. Le gare di pallavolo femminile, protagoniste agli Europei 2026, sono trasmesse su Sky Sport 1 e Sky Sport Arena, coprendo sfide importanti come Olanda-Belgio e Ucraina-Serbia. Nel pomeriggio e in serata, la copertura Rai Sport dei Giochi del Mediterraneo, infine, chiude una giornata sportiva intensa e variegata.