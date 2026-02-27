Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 27 febbraio 2026: anticipi di A e B, discesa donne e Atp Acapulco

Scopri gli appuntamenti sportivi in diretta TV con calcio, tennis, basket, ciclismo e molto altro

La giornata odierna offre una ricca programmazione dedicata agli appassionati di basket, calcio, ciclismo, sci alpino, tennis e altri sport di grande interesse. Dal mattino fino a tarda sera si susseguono eventi di primo piano, con appuntamenti importanti come la Serie A, la Serie B e la Premier League di calcio, semifinali e match di rilievo nei tornei internazionali di tennis, e gare di Coppa del Mondo di sci alpino. In evidenza anche le qualificazioni europee per la basket FIBA World Cup e la Serie A1 di pallanuoto maschile su canali pay e free. La presenza di eventi trasmessi sia in chiaro che su piattaforme a pagamento garantisce la possibilità di seguire lo sport preferito a seconda delle esigenze, con una particolare attenzione alle partite di calcio a 5 maschile e alle tappe del ciclismo nel Giro di Sardegna. Un palinsesto ricco, che accontenta gli appassionati di discipline tradizionali e delle nuove tendenze sportive in diretta televisiva.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

03:30 NBA: Oklahoma City-Denver (Sky Sport Basket, pay)

NBA: Oklahoma City-Denver (Sky Sport Basket, pay) 19:30 FIBA World Cup European Qualifiers: Gran Bretagna-Italia (Sky Sport Basket, pay)

FIBA World Cup European Qualifiers: Gran Bretagna-Italia (Sky Sport Basket, pay) 19:30 FIBA World Cup European Qualifiers: Gran Bretagna-Italia (Sky Sport 1, pay)

Calcio

12:00 Primavera 1: Genoa-Lazio (Sportitalia)

Primavera 1: Napoli-Torino (Sportitalia)

Primavera 1: Verona-Parma (Sportitalia)

Serie B: Monza-Virtus Entella (Dazn, pay)

Saudi League: Al Shabab-Al Hilal (Sportitalia)

Serie A: Parma-Cagliari (Dazn, pay)

Ligue 1: Strasburgo-Lens (Sky Sport Arena, pay)

Serie B: Sampdoria-Bari (Dazn, pay)

Premier League: Wolverhampton-Aston Villa (Sky Sport Calcio, pay)

Calcio a 5 Maschile

20:30 Serie A Futsal: Napoli-Roma 1927 (Sky Sport Mix, pay)

Ciclismo

13:40 Giro di Sardegna – 3a tappa Cagliari-Tortolì (Rai Sport)

Sci Alpino

11:00 Coppa del Mondo: Soldeu. Discesa Libera F (Eurosport)

Coppa del Mondo: Soldeu. Discesa Libera F (Rai Sport)

Pallanuoto Maschile

19:15 Serie A1: Roma-Florentia (Rai Sport)

Tennis

02:00 ATP 500 Acapulco: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)

ATP 500 Acapulco: 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)

ATP 500 Dubai: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)

ATP 500 Dubai: 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)

ATP & WTA (Sky Sport Mix, Sky Sport Max, pay)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)

