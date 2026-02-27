Virgilio Sport
Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 27 febbraio 2026: anticipi di A e B, discesa donne e Atp Acapulco

La giornata odierna offre una ricca programmazione dedicata agli appassionati di basket, calcio, ciclismo, sci alpino, tennis e altri sport di grande interesse. Dal mattino fino a tarda sera si susseguono eventi di primo piano, con appuntamenti importanti come la Serie A, la Serie B e la Premier League di calcio, semifinali e match di rilievo nei tornei internazionali di tennis, e gare di Coppa del Mondo di sci alpino. In evidenza anche le qualificazioni europee per la basket FIBA World Cup e la Serie A1 di pallanuoto maschile su canali pay e free. La presenza di eventi trasmessi sia in chiaro che su piattaforme a pagamento garantisce la possibilità di seguire lo sport preferito a seconda delle esigenze, con una particolare attenzione alle partite di calcio a 5 maschile e alle tappe del ciclismo nel Giro di Sardegna. Un palinsesto ricco, che accontenta gli appassionati di discipline tradizionali e delle nuove tendenze sportive in diretta televisiva.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

  • 03:30 NBA: Oklahoma City-Denver (Sky Sport Basket, pay)
  • 19:30 FIBA World Cup European Qualifiers: Gran Bretagna-Italia (Sky Sport Basket, pay)
  • 19:30 FIBA World Cup European Qualifiers: Gran Bretagna-Italia (Sky Sport 1, pay)

Calcio

  • 12:00 Primavera 1: Genoa-Lazio (Sportitalia)
  • 14:00 Primavera 1: Napoli-Torino (Sportitalia)
  • 16:00 Primavera 1: Verona-Parma (Sportitalia)
  • 19:00 Serie B: Monza-Virtus Entella (Dazn, pay)
  • 20:00 Saudi League: Al Shabab-Al Hilal (Sportitalia)
  • 20:45 Serie A: Parma-Cagliari (Dazn, pay)
  • 20:45 Ligue 1: Strasburgo-Lens (Sky Sport Arena, pay)
  • 21:00 Serie B: Sampdoria-Bari (Dazn, pay)
  • 21:00 Premier League: Wolverhampton-Aston Villa (Sky Sport Calcio, pay)

Calcio a 5 Maschile

  • 20:30 Serie A Futsal: Napoli-Roma 1927 (Sky Sport Mix, pay)

Ciclismo

  • 13:40 Giro di Sardegna – 3a tappa Cagliari-Tortolì (Rai Sport)

Sci Alpino

  • 11:00 Coppa del Mondo: Soldeu. Discesa Libera F (Eurosport)
  • 12:00 Coppa del Mondo: Soldeu. Discesa Libera F (Rai Sport)

Pallanuoto Maschile

  • 19:15 Serie A1: Roma-Florentia (Rai Sport)

Tennis

  • 02:00 ATP 500 Acapulco: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)
  • 03:30 ATP 500 Acapulco: 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)
  • 14:00 ATP 500 Dubai: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)
  • 16:00 ATP 500 Dubai: 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)
  • 17:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix, Sky Sport Max, pay)
  • 18:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

