Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 27 novembre 2025: Italia-Islanda di basket e l'Europa League

La giornata sportiva di oggi offre un ricco palinsesto per gli appassionati desiderosi di seguire i propri sport preferiti direttamente da casa. Dal calcio con la UEFA Europa League e la UEFA Conference League, alla sfida tra Brasile e Italia per la Coppa del Mondo U17 in Qatar, passando per il basket con le qualificazioni mondiali, la proposta è variegata e coinvolgente. Gli amanti dello sci alpino potranno godersi le gare di Super G maschile in programma a Copper Mountain, mentre l’curling maschile europei metterà in campo la Scozia contro l’Italia. Da non perdere anche la pallavolo femminile con la CEV Champions League tra Savino Del Bene Scandicci e Alba Blaj. Molti eventi saranno disponibili sia in chiaro che su piattaforme pay, con emittenti come Rai Sport, Eurosport e vari canali Sky pronti a trasmettere in diretta le competizioni.
Un programma ricco di tematiche sportive e sfide internazionali, che soddisferà ogni tipo di tifoso e appassionato.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
BASKET
- 20:00 Italia-Islanda, Qualificazioni Mondiali (Sky Sport Basket, a pagamento)
CALCIO
- 13:30 Brasile-Italia, Coppa del Mondo U17 Qatar 2025 (Rai Sport, gratuito)
- 18:45 Viktoria Plzen-Friburgo, UEFA Europa League (Sky Sport Mix, a pagamento)
- 18:45 Roma-Midtjylland, UEFA Europa League (Sky Sport 1 e Sky, a pagamento)
- 18:45 Aston Villa-Young Boys, UEFA Europa League (Sky Sport Max, a pagamento)
- 18:45 Diretta Gol Europa e Conference League (Sky Sport Calcio, a pagamento)
- 19:00 Nottingham Forest-Malmoe, UEFA Europa League (Sky Sport Mix, a pagamento)
- 21:00 Rangers-Braga, UEFA Europa League (TV8, gratuito)
- 21:00 Bologna-Salisburgo, UEFA Europa League (Sky Sport 1 e Sky, a pagamento)
- 21:00 Fiorentina-AEK, UEFA Conference League (Sky Sport Calcio e Sky, a pagamento)
- 21:00 Diretta Gol Europa e Conference League (Sky Sport Max, a pagamento)
CURLING MASCHILE
- 13:00 Scozia-Italia, Europei (Eurosport, gratuito)
PALLAVOLO FEMMINILE
- 20:00 Savino Del Bene Scandicci-Alba Blaj, CEV Champions League (Sky Sport Arena, a pagamento)
SCI ALPINO
- 19:00 Copper Mountain, Super G maschile, Coppa del Mondo (Rai 2, gratuito)
- 19:00 Copper Mountain, Super G maschile, Coppa del Mondo (Eurosport, gratuito)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.