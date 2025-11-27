Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 27 novembre 2025: Italia-Islanda di basket e l'Europa League

Scopri tutti gli incontri di calcio, basket, curling maschile, pallavolo femminile e sci alpino in diretta TV oggi

La giornata sportiva di oggi offre un ricco palinsesto per gli appassionati desiderosi di seguire i propri sport preferiti direttamente da casa. Dal calcio con la UEFA Europa League e la UEFA Conference League, alla sfida tra Brasile e Italia per la Coppa del Mondo U17 in Qatar, passando per il basket con le qualificazioni mondiali, la proposta è variegata e coinvolgente. Gli amanti dello sci alpino potranno godersi le gare di Super G maschile in programma a Copper Mountain, mentre l’curling maschile europei metterà in campo la Scozia contro l’Italia. Da non perdere anche la pallavolo femminile con la CEV Champions League tra Savino Del Bene Scandicci e Alba Blaj. Molti eventi saranno disponibili sia in chiaro che su piattaforme pay, con emittenti come Rai Sport, Eurosport e vari canali Sky pronti a trasmettere in diretta le competizioni.

Un programma ricco di tematiche sportive e sfide internazionali, che soddisferà ogni tipo di tifoso e appassionato.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

20:00 Italia-Islanda, Qualificazioni Mondiali (Sky Sport Basket, a pagamento)

CALCIO

13:30 Brasile-Italia, Coppa del Mondo U17 Qatar 2025 (Rai Sport, gratuito)

CURLING MASCHILE

13:00 Scozia-Italia, Europei (Eurosport, gratuito)

PALLAVOLO FEMMINILE

20:00 Savino Del Bene Scandicci-Alba Blaj, CEV Champions League (Sky Sport Arena, a pagamento)

SCI ALPINO

19:00 Copper Mountain, Super G maschile, Coppa del Mondo (Rai 2, gratuito)

