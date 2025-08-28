Virgilio Sport
Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 28 agosto 2025: Sinner agli Us Open, Fiorentina e Vuelta

Sfoglia la ricca programmazione con ciclismo, basket, atletica leggera, calcio e tennis in diretta TV

Un’intensa giornata di sport attende gli appassionati sulle principali emittenti italiane. Il menu di oggi comprende ciclismo, basket maschile, atletica leggera, calcio e tennis, con competizioni di alto livello e tanti appuntamenti da non perdere. Tra gli eventi di rilievo spicca la 6a tappa de La Vuelta su Eurosport, ideale per gli amanti delle due ruote. Per gli appassionati di basket, tornano le sfide del FIBA EuroBasket 2025 con Georgia-Spagna e Grecia-Italia, trasmesse sia su Sky Sport che in chiaro su Rai 2. L’atletica leggera propone le finali della Diamond League da Zurigo, visibili su Rai Sport e Sky Sport Arena, mix perfetto tra eventi gratuiti e in pay TV. Il calcio offre in prima serata Fiorentina-Polissya, match della UEFA Europa Conference League su TV8 senza costi aggiuntivi. Infine, il grande tennis con l’intensa 5a giornata dell’US Open che occupa più canali Sky, assicurando una copertura completa e variegata, con occasioni per tutti gli appassionati di seguire i propri campioni preferiti in azione. In campo anche Sinner contro Popyrin.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

  • 18:30 Finali Diamond League 2025, Zurigo (2a giornata) – Rai Sport (free), Sky Sport Arena (pay)

Basket maschile

  • 14:00 FIBA EuroBasket 2025, Georgia-Spagna – Sky Sport Basket (pay), Sky Sport 1 (pay)
  • 20:30 FIBA EuroBasket 2025, Grecia-Italia – Sky Sport Basket (pay), Rai 2 (free)

Calcio

  • 20:00 UEFA Europa Conference League, Fiorentina-Polissya – TV8 (free)

Ciclismo

  • 14:45 La Vuelta, 6a tappa – Eurosport (free)

Tennis

  • 01:00 US Open, 5a giornata – Sky Sport Tennis (pay)
  • 17:00 US Open, 5a giornata – Sky Sport Mix (pay), Sky Sport Tennis (pay), Sky Sport Max (pay), Sky Sport 1 (pay)
  • 22:00 US Open, 5a giornata – Sky Sport Arena (pay)
  • 22:30 US Open, 5a giornata – Sky Sport 1 (pay)

