Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 28 agosto 2025: Sinner agli Us Open, Fiorentina e Vuelta

Sfoglia la ricca programmazione con ciclismo, basket, atletica leggera, calcio e tennis in diretta TV

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Un’intensa giornata di sport attende gli appassionati sulle principali emittenti italiane. Il menu di oggi comprende ciclismo, basket maschile, atletica leggera, calcio e tennis, con competizioni di alto livello e tanti appuntamenti da non perdere. Tra gli eventi di rilievo spicca la 6a tappa de La Vuelta su Eurosport, ideale per gli amanti delle due ruote. Per gli appassionati di basket, tornano le sfide del FIBA EuroBasket 2025 con Georgia-Spagna e Grecia-Italia, trasmesse sia su Sky Sport che in chiaro su Rai 2. L’atletica leggera propone le finali della Diamond League da Zurigo, visibili su Rai Sport e Sky Sport Arena, mix perfetto tra eventi gratuiti e in pay TV. Il calcio offre in prima serata Fiorentina-Polissya, match della UEFA Europa Conference League su TV8 senza costi aggiuntivi. Infine, il grande tennis con l’intensa 5a giornata dell’US Open che occupa più canali Sky, assicurando una copertura completa e variegata, con occasioni per tutti gli appassionati di seguire i propri campioni preferiti in azione. In campo anche Sinner contro Popyrin.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

18:30 Finali Diamond League 2025, Zurigo (2a giornata) – Rai Sport (free), Sky Sport Arena (pay)

Basket maschile

14:00 FIBA EuroBasket 2025, Georgia-Spagna – Sky Sport Basket (pay), Sky Sport 1 (pay)

FIBA EuroBasket 2025, Georgia-Spagna – Sky Sport Basket (pay), Sky Sport 1 (pay) 20:30 FIBA EuroBasket 2025, Grecia-Italia – Sky Sport Basket (pay), Rai 2 (free)

Calcio

20:00 UEFA Europa Conference League, Fiorentina-Polissya – TV8 (free)

Ciclismo

14:45 La Vuelta, 6a tappa – Eurosport (free)

Tennis

01:00 US Open, 5a giornata – Sky Sport Tennis (pay)

US Open, 5a giornata – Sky Sport Tennis (pay) 17:00 US Open, 5a giornata – Sky Sport Mix (pay), Sky Sport Tennis (pay), Sky Sport Max (pay), Sky Sport 1 (pay)

US Open, 5a giornata – Sky Sport Mix (pay), Sky Sport Tennis (pay), Sky Sport Max (pay), Sky Sport 1 (pay) 22:00 US Open, 5a giornata – Sky Sport Arena (pay)

US Open, 5a giornata – Sky Sport Arena (pay) 22:30 US Open, 5a giornata – Sky Sport 1 (pay)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp