Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 28 maggio: Giro d'Italia e Roland Garros, c'è Sinner

Consultate la guida tv completa con tutti gli appuntamenti sportivi di oggi, fra tennis, ciclismo, basket e calcio.

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La giornata sportiva odierna propone un ricco palinsesto per gli appassionati di basket, calcio, ciclismo e tennis. Tra gli eventi principali, spiccano le tante dirette dal Roland Garros che occupano gran parte del pomeriggio e della serata su Eurosport e Eurosport 2, evento imperdibile per chi segue il grande tennis internazionale. Alle 12 tocca a Sinner. A impreziosire la giornata anche il Giro d’Italia con la 18a tappa da Fai della Paganella a Pieve di Soligo, trasmessa in contemporanea su diversi canali come Eurosport, Rai Sport e Rai 2, per accompagnare gli appassionati sulle strade della bella corsa rosa.

Nel basket, attenzione agli incontri NBA con San Antonio-Oklahoma City in diretta su Sky Sport Basket e Sky Sport 1, nonché alla sfida di Serie A2 tra Cividale e Rimini disponibile su Rai Sport. Infine, per il calcio, la serata prevede due partite: il match di Primavera 1 Fiorentina-Parma su Sportitalia e l’amichevole internazionale Irlanda-Qatar visibile su Sky Sport Calcio. Un palinsesto che offre ottime possibilità di intrattenimento sportivo dal mattino a tarda sera, senza grandi costi aggiuntivi visto che molte dirette sono gratuite.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

02:30 NBA: San Antonio-Oklahoma City (Sky Sport Basket, Sky Sport 1, pay)

NBA: San Antonio-Oklahoma City (Sky Sport Basket, Sky Sport 1, pay) 20:45 Serie A2: Cividale-Rimini (Rai Sport)

Calcio

20:30 Primavera 1: Fiorentina-Parma (Sportitalia)

Primavera 1: Fiorentina-Parma (Sportitalia) 20:45 Amichevole Internazionale: Irlanda-Qatar (Sky Sport Calcio, pay)

Ciclismo

13:00 Giro d’Italia – 18a tappa: Fai della Paganella-Pieve di Soligo (Eurosport)

Giro d’Italia – 18a tappa: Fai della Paganella-Pieve di Soligo (Eurosport) 13:15 Giro d’Italia – 18a tappa: Prima Diretta (Rai Sport)

Giro d’Italia – 18a tappa: Prima Diretta (Rai Sport) 14:05 Giro d’Italia – 18a tappa: Fai della Paganella-Pieve di Soligo (Rai 2)

Tennis

10:30 Roland Garros (Eurosport 2)

Roland Garros (Eurosport 2) 13:00 Roland Garros (Eurosport 2)

Roland Garros (Eurosport 2) 16:00 Roland Garros (Eurosport 2)

Roland Garros (Eurosport 2) 17:45 Roland Garros (Eurosport)

Roland Garros (Eurosport) 18:00 Roland Garros (Eurosport 2)

Roland Garros (Eurosport 2) 19:00 Roland Garros (Eurosport)

Roland Garros (Eurosport) 20:00 Roland Garros (Eurosport)

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