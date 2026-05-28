Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 28 maggio: Giro d'Italia e Roland Garros, c'è Sinner

La giornata sportiva odierna propone un ricco palinsesto per gli appassionati di basket, calcio, ciclismo e tennis. Tra gli eventi principali, spiccano le tante dirette dal Roland Garros che occupano gran parte del pomeriggio e della serata su Eurosport e Eurosport 2, evento imperdibile per chi segue il grande tennis internazionale. Alle 12 tocca a Sinner. A impreziosire la giornata anche il Giro d’Italia con la 18a tappa da Fai della Paganella a Pieve di Soligo, trasmessa in contemporanea su diversi canali come Eurosport, Rai Sport e Rai 2, per accompagnare gli appassionati sulle strade della bella corsa rosa.
Nel basket, attenzione agli incontri NBA con San Antonio-Oklahoma City in diretta su Sky Sport Basket e Sky Sport 1, nonché alla sfida di Serie A2 tra Cividale e Rimini disponibile su Rai Sport. Infine, per il calcio, la serata prevede due partite: il match di Primavera 1 Fiorentina-Parma su Sportitalia e l’amichevole internazionale Irlanda-Qatar visibile su Sky Sport Calcio. Un palinsesto che offre ottime possibilità di intrattenimento sportivo dal mattino a tarda sera, senza grandi costi aggiuntivi visto che molte dirette sono gratuite.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 02:30 NBA: San Antonio-Oklahoma City (Sky Sport Basket, Sky Sport 1, pay)
- 20:45 Serie A2: Cividale-Rimini (Rai Sport)
Calcio
- 20:30 Primavera 1: Fiorentina-Parma (Sportitalia)
- 20:45 Amichevole Internazionale: Irlanda-Qatar (Sky Sport Calcio, pay)
Ciclismo
- 13:00 Giro d’Italia – 18a tappa: Fai della Paganella-Pieve di Soligo (Eurosport)
- 13:15 Giro d’Italia – 18a tappa: Prima Diretta (Rai Sport)
- 14:05 Giro d’Italia – 18a tappa: Fai della Paganella-Pieve di Soligo (Rai 2)
Tennis
- 10:30 Roland Garros (Eurosport 2)
- 13:00 Roland Garros (Eurosport 2)
- 16:00 Roland Garros (Eurosport 2)
- 17:45 Roland Garros (Eurosport)
- 18:00 Roland Garros (Eurosport 2)
- 19:00 Roland Garros (Eurosport)
- 20:00 Roland Garros (Eurosport)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.