Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 29 gennaio: Europa League, Australian Open e discesa donne

La giornata di sport oggi in TV tra tennis, calcio, pallavolo e tanto altro

La giornata sportiva di oggi offre una ricca programmazione televisiva dedicata a diversi sport, protagonisti sulle principali reti italiane e non solo. Si parte con il tennis, che continua a tenere incollati agli schermi gli appassionati con gli incontri dell’Australian Open trasmessi da Eurosport. Di pari interesse è la sci alpino, con la gara di discesa libera femminile a Crans Montana in diretta su Eurosport 2. Per gli amanti degli sport di squadra, spiccano le partite di calcio nazionale e internazionale come la Saudi League e la UEFA Europa League, che vedono protagonisti club come Al Qadsiah, Al Hilal, Betis, Feyenoord, Panathinaikos, Roma e Bologna, distribuite tra canali gratuiti e a pagamento, inclusi Sportitalia, TV8 e Sky Sport. In ambito pallavolistico si segnalano partite di CEV Champions League sia femminile che maschile, con squadre come Novara, Lodz, Trentino e Tours, trasmesse su Sky Sport Max e Sky Sport 1. Non mancano inoltre il basket con Eurolega e Olimpia Milano contro Partizan, la pallanuoto femminile con Italia-Turchia agli Europei Funchal 2026 su Rai Sport, e il calcio a 5 sia maschile che femminile, con interessanti sfide tra Italia, Ungheria, Juventus, Napoli Women, Fiorentina e Milan. Un palinsesto ricchissimo, dunque, per tutti i gusti e livelli di interesse, tra sport individuali e di squadra, con una copertura televisiva molto variegata tra canali in chiaro e a pagamento.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

20:30 Eurolega: Olimpia Milano-Partizan (Sky Sport Basket, pay)

Calcio

18:30 Saudi League: Al Qadsiah-Al Hilal (Sportitalia)

UEFA Europa League: Betis-Feyenoord (TV8) 21:00 UEFA Europa League: Panathinaikos-Roma (Sky Sport 1, pay)

Calcio a 5

20:30 Europei 2026: Italia-Ungheria (Rai Sport)

Calcio a 5 Femminile

18:00 Coppa Italia Serie A Futsal: Fiorentina-Milan (Sky Sport Calcio, pay)

Pallanuoto femminile

10:00 Europei Funchal 2026: Italia-Turchia (Rai Sport)

Pallavolo Femminile

18:00 CEV Champions League: Novara-Lodz (Sky Sport Max, pay)

Pallavolo Maschile

20:30 CEV Champions League: Trentino-Tours (Sky Sport Max, pay)

Sci Alpino

10:00 Coppa del Mondo: Crans Montana. Discesa Libera F (Eurosport 2)

Tennis

04:30 Australian Open (Eurosport)

