Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 29 gennaio: Europa League, Australian Open e discesa donne

La giornata sportiva di oggi offre una ricca programmazione televisiva dedicata a diversi sport, protagonisti sulle principali reti italiane e non solo. Si parte con il tennis, che continua a tenere incollati agli schermi gli appassionati con gli incontri dell’Australian Open trasmessi da Eurosport. Di pari interesse è la sci alpino, con la gara di discesa libera femminile a Crans Montana in diretta su Eurosport 2. Per gli amanti degli sport di squadra, spiccano le partite di calcio nazionale e internazionale come la Saudi League e la UEFA Europa League, che vedono protagonisti club come Al Qadsiah, Al Hilal, Betis, Feyenoord, Panathinaikos, Roma e Bologna, distribuite tra canali gratuiti e a pagamento, inclusi Sportitalia, TV8 e Sky Sport. In ambito pallavolistico si segnalano partite di CEV Champions League sia femminile che maschile, con squadre come Novara, Lodz, Trentino e Tours, trasmesse su Sky Sport Max e Sky Sport 1. Non mancano inoltre il basket con Eurolega e Olimpia Milano contro Partizan, la pallanuoto femminile con Italia-Turchia agli Europei Funchal 2026 su Rai Sport, e il calcio a 5 sia maschile che femminile, con interessanti sfide tra Italia, Ungheria, Juventus, Napoli Women, Fiorentina e Milan. Un palinsesto ricchissimo, dunque, per tutti i gusti e livelli di interesse, tra sport individuali e di squadra, con una copertura televisiva molto variegata tra canali in chiaro e a pagamento.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
- Basket
- Calcio
- Calcio a 5
- Calcio a 5 Femminile
- Pallanuoto femminile
- Pallavolo Femminile
- Pallavolo Maschile
- Sci Alpino
- Tennis
Basket
- 20:30 Eurolega: Olimpia Milano-Partizan (Sky Sport Basket, pay)
Calcio
- 18:30 Saudi League: Al Qadsiah-Al Hilal (Sportitalia)
- 21:00 UEFA Europa League: Betis-Feyenoord (TV8)
- 21:00 UEFA Europa League: Panathinaikos-Roma (Sky Sport 1, pay)
- 21:00 UEFA Europa League: Maccabi Tel Aviv-Bologna (Sky, pay)
Calcio a 5
- 20:30 Europei 2026: Italia-Ungheria (Rai Sport)
Calcio a 5 Femminile
- 18:00 Coppa Italia Serie A Futsal: Fiorentina-Milan (Sky Sport Calcio, pay)
- 20:30 Coppa Italia Serie A Futsal: Juventus-Napoli Women (Sky Sport Arena, pay)
Pallanuoto femminile
- 10:00 Europei Funchal 2026: Italia-Turchia (Rai Sport)
Pallavolo Femminile
- 18:00 CEV Champions League: Novara-Lodz (Sky Sport Max, pay)
Pallavolo Maschile
- 20:30 CEV Champions League: Trentino-Tours (Sky Sport Max, pay)
Sci Alpino
- 10:00 Coppa del Mondo: Crans Montana. Discesa Libera F (Eurosport 2)
Tennis
- 04:30 Australian Open (Eurosport)
- 09:00 Australian Open (Eurosport)
- 11:30 Australian Open (Eurosport)
