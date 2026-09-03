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Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 3 settembre 2026: coppa Italia, Us Open, volley e Giochi del Mediterraneo

Scopri tutti gli appuntamenti sportivi in diretta TV di oggi, tra calcio, tennis, pallavolo femminile, ciclismo e Giochi del Mediterraneo.

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Oggi il palinsesto televisivo offre numerose opportunità per gli appassionati di Calcio, Tennis, Pallavolo Femminile, Ciclismo e altri eventi di rilievo. Tra le partite più attese ci sono sicuramente gli incontri di Coppa Italia, con le sfide Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Per gli amanti della Tennis, prosegue il torneo degli US Open con la 5a giornata seguita su diversi canali, mentre gli appassionati di Pallavolo Femminile possono godersi i quarti di finale degli Europei 2026 trasmessi da Sky Sport. Da non perdere anche la 12a tappa della Ciclismo alla Vuelta, visibile in chiaro su Eurosport. Completa la giornata la copertura dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 su Rai Sport, con la 13a giornata di competizioni. Il panorama è quindi ricco e variegato, con eventi trasmessi sia in chiaro che a pagamento, garantendo a tutti i tifosi la possibilità di seguire lo sport che amano.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Calcio

  • 18:00 Coppa Italia: Palermo-Mantova (Mediaset Infinity - pay)
  • 18:00 Coppa Italia: Palermo-Mantova (Italia 1 - free)
  • 20:00 Saudi League: Diriyah-Al Qadisiyah (Sportitalia - free)
  • 21:00 Coppa Italia: Cagliari-Verona (Mediaset Infinity - pay)
  • 21:00 Coppa Italia: Cagliari-Hellas Verona (Italia 1 - free)

Ciclismo

  • 12:45 La Vuelta - 12a tappa (Eurosport - free)

Giochi del Mediterraneo Taranto 2026

  • 08:30 13a giornata (Rai Sport - free)

Pallavolo Femminile

  • 15:00 Europei 2026 - Quarti 3 (Sky Sport Arena - pay)
  • 15:00 Europei 2026 - Quarti 3 (Sky Sport 1 - pay)
  • 18:00 Europei 2026 - Quarti 4 (Sky Sport Arena - pay)

Tennis

  • 00:30 US Open - 5a giornata (Sky Sport Max - pay)
  • 01:00 US Open - 5a giornata (Sky Sport Tennis - pay)
  • 01:00 US Open - 5a giornata (Sky Sport 1 - pay)
  • 17:00 US Open - 5a giornata (Sky Sport Tennis - pay)
  • 17:00 US Open - 5a giornata (Sky Sport 1 - pay)
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