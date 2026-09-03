Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 3 settembre 2026: coppa Italia, Us Open, volley e Giochi del Mediterraneo

Oggi il palinsesto televisivo offre numerose opportunità per gli appassionati di Calcio, Tennis, Pallavolo Femminile, Ciclismo e altri eventi di rilievo. Tra le partite più attese ci sono sicuramente gli incontri di Coppa Italia, con le sfide Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Per gli amanti della Tennis, prosegue il torneo degli US Open con la 5a giornata seguita su diversi canali, mentre gli appassionati di Pallavolo Femminile possono godersi i quarti di finale degli Europei 2026 trasmessi da Sky Sport. Da non perdere anche la 12a tappa della Ciclismo alla Vuelta, visibile in chiaro su Eurosport. Completa la giornata la copertura dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 su Rai Sport, con la 13a giornata di competizioni. Il panorama è quindi ricco e variegato, con eventi trasmessi sia in chiaro che a pagamento, garantendo a tutti i tifosi la possibilità di seguire lo sport che amano.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.