Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 30 aprile 2026: semifinali di coppa, tennis Madrid e non solo

Tutti gli appuntamenti sportivi in diretta TV del 30 aprile: calcio, tennis, ciclismo e pallavolo

La programmazione sportiva di oggi propone un ricco palinsesto dedicato a diverse discipline, offrendo agli appassionati numerose opportunità di seguire grandi eventi in diretta. L’intensa giornata vede protagonisti soprattutto il calcio, il tennis, il ciclismo e la pallavolo maschile, con appuntamenti che coprono sia competizioni nazionali sia internazionali. Su Sky e Dazn si concentrano le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League, con incontri che vedono impegnate squadre come Nottingham Forest, Aston Villa, Braga, Friburgo, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk e Crystal Palace.

Per gli amanti del tennis, le semifinali e i quarti di finale degli ATP e WTA 1000 di Madrid si susseguono su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, garantendo spettacolo anche nel pomeriggio e in prima serata. Passando al ciclismo, Eurosport 2 trasmette in chiaro le tappe del Giro di Turchia e Giro di Romandia, mentre la pallavolo maschile offre il match clou Perugia-Civitanova trasmesso sia in pay su Dazn sia in chiaro su Rai Sport. Una giornata di sport all’insegna della varietà e della qualità, con appuntamenti per tutti i gusti e possibilità di seguire sia eventi gratuiti sia quelli a pagamento.

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Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Ciclismo

13:30 Giro di Turchia, 5a tappa (Eurosport 2, gratuito)

Giro di Turchia, 5a tappa (Eurosport 2, gratuito) 15:30 Giro di Romandia, 2a tappa (Eurosport 2, gratuito)

Calcio

21:00 UEFA Europa League: Nottingham Forest-Aston Villa (Sky, pay)

UEFA Europa League: Nottingham Forest-Aston Villa (Sky, pay) 21:00 UEFA Europa League: Braga-Friburgo (Sky, pay)

UEFA Europa League: Braga-Friburgo (Sky, pay) 21:00 UEFA Conference League: Rayo Vallecano-Strasbourg (Sky, pay)

UEFA Conference League: Rayo Vallecano-Strasbourg (Sky, pay) 21:00 UEFA Conference League: Shakhtar Donetsk-Crystal Palace (Sky, pay)

UEFA Conference League: Shakhtar Donetsk-Crystal Palace (Sky, pay) 21:00 Diretta Gol Europa e Conference League: Diretta Gol Uel-Uecl (Sky Sport 1, pay)

Diretta Gol Europa e Conference League: Diretta Gol Uel-Uecl (Sky Sport 1, pay) 21:00 UEFA Europa League: Braga-Friburgo (Sky Sport Arena, pay)

UEFA Europa League: Braga-Friburgo (Sky Sport Arena, pay) 21:00 UEFA Europa League: Nottingham Forest-Aston Villa (Sky Sport Calcio, pay)

Pallavolo Maschile

20:30 SuperLega: Perugia-Civitanova (Dazn, pay)

SuperLega: Perugia-Civitanova (Dazn, pay) 20:30 SuperLega: Perugia-Civitanova (Rai Sport, gratuito)

Tennis

13:00 ATP 1000 Madrid, 3^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, pay)

ATP 1000 Madrid, 3^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, pay) 13:00 ATP 1000 Madrid, 3^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, pay)

ATP 1000 Madrid, 3^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, pay) 16:00 WTA 1000 Madrid, 1a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis, pay)

WTA 1000 Madrid, 1a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis, pay) 16:00 WTA 1000 Madrid, 1a Semifinale Singolare (Sky Sport 1, pay)

WTA 1000 Madrid, 1a Semifinale Singolare (Sky Sport 1, pay) 20:00 ATP 1000 Madrid, 4^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, pay)

ATP 1000 Madrid, 4^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, pay) 21:30 WTA 1000 Madrid, 2a Semifinale Singolare (Sky Sport Tennis, pay)