Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 30 ottobre 2025: Sinner, serie A, Eurolega basket e SuperLega volley

Tutto lo sport in diretta TV oggi: calcio, basket, tennis e pallavolo da non perdere

Giornata ricca di appuntamenti sportivi per gli appassionati italiani, con un palinsesto che spazia tra diverse discipline. Tra gli sport più seguiti tornano protagonisti il calcio, con partite di Serie A e Saudi League, e il basket, con appuntamenti di Eurolega e NBA. Da non perdere anche il tennis, che propone diversi incontri dei circuiti ATP e WTA, compresi gli ottavi di finale del prestigioso ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy con Sinner in campo, trasmessi su più canali Sky. Infine spazio alla pallavolo maschile con la SuperLega, che offre un interessante match tra Verona e Milano, in diretta su Rai Sport.

Numerose le emissioni pay TV che consentono di seguire gli eventi premium, ma sono diverse anche le occasioni di visione gratuita per chi preferisce eventi in chiaro. In sintesi, oggi la programmazione sportiva in tv si presenta estremamente variegata, con appuntamenti di grande qualità e interesse per tutti gli appassionati.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

01:00 NBA: Milwaukee Bucks-Golden State Warriors (Sky Sport Basket – pay)

NBA: Milwaukee Bucks-Golden State Warriors (Sky Sport Basket – pay) 20:30 Eurolega: Bayern Monaco-Virtus Bologna (Sky Sport Basket – pay)

Eurolega: Bayern Monaco-Virtus Bologna (Sky Sport Basket – pay) 20:30 Eurolega: Olimpia Milano-Paris (Sky Sport 1 – pay)

Calcio

18:30 Saudi League: Al Ahli-Al Riyad (Sportitalia – free)

Saudi League: Al Ahli-Al Riyad (Sportitalia – free) 18:30 Serie A: Cagliari-Sassuolo (Dazn – pay)

Serie A: Cagliari-Sassuolo (Dazn – pay) 20:30 Serie A: Pisa-Lazio (Sky – pay)

Serie A: Pisa-Lazio (Sky – pay) 20:30 Serie A: Verona-Milano (Rai Sport – free)

Serie A: Verona-Milano (Rai Sport – free) 20:45 Serie A: Pisa-Lazio (Dazn – pay)

Serie A: Pisa-Lazio (Dazn – pay) 20:45 Serie A: Pisa-Lazio (Sky Sport Calcio – pay)

Pallavolo Maschile

20:30 SuperLega: Verona-Milano (Rai Sport – free)

Tennis

04:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis – pay)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis – pay) 04:00 ATP & WTA (Sky Sport Max – pay)

ATP & WTA (Sky Sport Max – pay) 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis – pay)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis – pay) 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Max – pay)

ATP & WTA (Sky Sport Max – pay) 11:00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: Ottavi di Finale (Sky Sport Tennis – pay)

ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: Ottavi di Finale (Sky Sport Tennis – pay) 11:00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: Ottavi di Finale (Sky Sport Mix – pay)

ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: Ottavi di Finale (Sky Sport Mix – pay) 11:00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: Ottavi di Finale (Sky Sport 1 – pay)

