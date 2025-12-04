Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 4 dicembre 2025: Coppa Italia e la discesa libera maschile

Oggi il palinsesto televisivo si arricchisce di numerosi appuntamenti dedicati a diverse discipline sportive. Tra i protagonisti della giornata troviamo il calcio, con partite di Coppa Italia e Premier League che promettono emozioni e sfide avvincenti. Parallelamente, il mondo del basket offre un’ampia scelta di incontri europei, con Eurocup, Eurolega e NBA che mantengono alta l’attenzione degli appassionati. Non mancano inoltre gli eventi di pallavolo, sia maschile che femminile, con match di rilievo nelle rispettive competizioni continentali e nazionali. Infine, gli amanti dello sci alpino potranno seguire le gare di Coppa del Mondo da Beaver Creek, con due differenti emittenti pronte a trasmettere la Discesa Libera maschile. Una giornata ricca e varia che saprà soddisfare diversi gusti e passioni sportive.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 01:30 NBA: Toronto-L.A. Lakers (Sky Sport Basket, pay)
- 18:15 Eurolega: Efes-Real Madrid (Sky Sport Basket, pay)
- 20:00 Eurocup: Hapoel Jerusalem-Reyer Venezia (Sky Sport Mix, pay)
- 20:15 Eurolega: Olympiacos-Fenerbahce (Sky Sport Basket, pay)
- 19:00 Eurocup: Aquila Trento-Ulm (Sky Sport Max, pay)
Calcio
- 18:00 Coppa Italia: Bologna-Parma (Italia 1, free)
- 18:00 Coppa Italia: Bologna-Parma (Mediaset Infinity, pay)
- 21:00 Coppa Italia: Lazio-Milan (Italia 1, free)
- 21:00 Coppa Italia: Lazio-Milan (Mediaset Infinity, pay)
- 21:00 Premier League: Manchester United-West Ham (Sky Sport Calcio, pay)
- 21:00 Premier League: Manchester United-West Ham (Sky Sport 1, pay)
Pallavolo Femminile
- 18:00 CEV Champions League: Novara-Fenerbahce (Sky Sport Arena, pay)
- 18:00 CEV Champions League: Novara-Fenerbahce (Sky Sport 1, pay)
Pallavolo Maschile
- 21:00 SuperLega: Cuneo-Milano (Rai Sport, free)
Sci Alpino
- 19:00 Coppa del Mondo: Beaver Creek. Discesa Libera M (Eurosport, free)
- 19:00 Coppa del Mondo: Beaver Creek. Discesa Libera M (Rai 2, free)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.