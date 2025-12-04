Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 4 dicembre 2025: Coppa Italia e la discesa libera maschile

Scopri tutti gli appuntamenti sportivi di oggi in diretta TV con calcio, basket, sci alpino e pallavolo.

Oggi il palinsesto televisivo si arricchisce di numerosi appuntamenti dedicati a diverse discipline sportive. Tra i protagonisti della giornata troviamo il calcio, con partite di Coppa Italia e Premier League che promettono emozioni e sfide avvincenti. Parallelamente, il mondo del basket offre un’ampia scelta di incontri europei, con Eurocup, Eurolega e NBA che mantengono alta l’attenzione degli appassionati. Non mancano inoltre gli eventi di pallavolo, sia maschile che femminile, con match di rilievo nelle rispettive competizioni continentali e nazionali. Infine, gli amanti dello sci alpino potranno seguire le gare di Coppa del Mondo da Beaver Creek, con due differenti emittenti pronte a trasmettere la Discesa Libera maschile. Una giornata ricca e varia che saprà soddisfare diversi gusti e passioni sportive.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

01:30 NBA: Toronto-L.A. Lakers (Sky Sport Basket, pay)

NBA: Toronto-L.A. Lakers (Sky Sport Basket, pay) 18:15 Eurolega: Efes-Real Madrid (Sky Sport Basket, pay)

Eurolega: Efes-Real Madrid (Sky Sport Basket, pay) 20:00 Eurocup: Hapoel Jerusalem-Reyer Venezia (Sky Sport Mix, pay)

Eurocup: Hapoel Jerusalem-Reyer Venezia (Sky Sport Mix, pay) 20:15 Eurolega: Olympiacos-Fenerbahce (Sky Sport Basket, pay)

Eurolega: Olympiacos-Fenerbahce (Sky Sport Basket, pay) 19:00 Eurocup: Aquila Trento-Ulm (Sky Sport Max, pay)

Calcio

18:00 Coppa Italia: Bologna-Parma (Italia 1, free)

Coppa Italia: Bologna-Parma (Italia 1, free) 18:00 Coppa Italia: Bologna-Parma (Mediaset Infinity, pay)

Coppa Italia: Bologna-Parma (Mediaset Infinity, pay)

Coppa Italia: Bologna-Parma – altra emissione (non presente, si presenta solo 18:00) 21:00 Coppa Italia: Lazio-Milan (Italia 1, free)

Coppa Italia: Lazio-Milan (Italia 1, free) 21:00 Coppa Italia: Lazio-Milan (Mediaset Infinity, pay)

Coppa Italia: Lazio-Milan (Mediaset Infinity, pay) 21:00 Premier League: Manchester United-West Ham (Sky Sport Calcio, pay)

Premier League: Manchester United-West Ham (Sky Sport Calcio, pay) 21:00 Premier League: Manchester United-West Ham (Sky Sport 1, pay)

Pallavolo Femminile

18:00 CEV Champions League: Novara-Fenerbahce (Sky Sport Arena, pay)

CEV Champions League: Novara-Fenerbahce (Sky Sport Arena, pay) 18:00 CEV Champions League: Novara-Fenerbahce (Sky Sport 1, pay)

Pallavolo Maschile

21:00 SuperLega: Cuneo-Milano (Rai Sport, free)

Sci Alpino

19:00 Coppa del Mondo: Beaver Creek. Discesa Libera M (Eurosport, free)

Coppa del Mondo: Beaver Creek. Discesa Libera M (Eurosport, free) 19:00 Coppa del Mondo: Beaver Creek. Discesa Libera M (Rai 2, free)

