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Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 4 giugno: Roland Garros, Diamond League e Francia-Costa d'Avorio

Tutti gli appuntamenti sportivi in diretta tv di oggi, dagli sport di squadra alle competizioni individuali.

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Redazione

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Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di atletica leggera, basket, calcio, ciclismo femminile e tennis quella di oggi, con numerose competizioni di alto livello trasmesse in diretta sulle principali emittenti italiane. Il tennis vede protagonisti i match del prestigioso Roland Garros, con la finale del doppio misto e le semifinali del singolo femminile, tutte visibili su Eurosport senza alcun costo aggiuntivo. Per gli amanti del ciclismo femminile, attenzione al Giro d’Italia Women, con la 6a tappa in diretta su Rai 2 ed Eurosport 2. Nel basket, grande attesa per la sfida di Serie A tra Reyer Venezia e Virtus Bologna, in onda su Sky Sport Basket e Sky Sport 1, questa volta su canali a pagamento. Il calcio propone infine un’interessante amichevole internazionale tra Francia e Costa d’Avorio, trasmessa sia in chiaro su Cielo sia a pagamento su Sky Sport Calcio. Ottima occasione per seguire anche gli eventi di atletica leggera della Diamond League dal Golden Gala Pietro Mennea di Roma, su Rai 2 in chiaro. Insomma, un palinsesto variegato per vivere in diretta tante emozioni sportive diverse lungo tutta la giornata.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

  • 21:00 Diamond League, Roma (Golden Gala Pietro Mennea) (Rai 2, free)

Basket

  • 20:00 Serie A: Reyer Venezia – Virtus Bologna (Sky Sport Basket, pay)
  • 20:00 Serie A: Reyer Venezia – Virtus Bologna (Sky Sport 1, pay)

Calcio

  • 21:10 Amichevole Internazionale: Francia – Costa d’Avorio (Cielo, free)
  • 21:10 Amichevole Internazionale: Francia – Costa d’Avorio (Sky Sport Calcio, pay)

Ciclismo Femminile

  • 15:30 Giro d’Italia Women – 6a tappa: Ala-Brescello (Eurosport 2, free)
  • 15:30 Giro d’Italia Women – 6a tappa: Ala-Brescello (Rai 2, free)

Tennis

  • 12:00 Roland Garros, Finale Doppio Misto (Eurosport, free)
  • 15:00 Roland Garros, Semifinali Singolo Femminile (Eurosport, free)
  • 17:00 Roland Garros, Semifinali Singolo Femminile (Eurosport, free)

Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 4 giugno: Roland Garros, Diamond League e Francia-Costa d'Avorio

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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