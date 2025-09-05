Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 4 settembre: Italia-Cipro di Basket e qualificazioni Mondiali

La giornata sportiva di oggi si presenta ricca e variegata con appuntamenti dedicati a diversi appassionanti sport. Tra le discipline protagoniste troviamo il calcio, con numerosi incontri validi per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 e delle amichevoli internazionali, che offriranno spettacolo su vari canali, da quelli in chiaro a quelli a pagamento. Gli amanti del basket maschile potranno seguire le sfide della FIBA EuroBasket 2025, con la nazionale italiana impegnata in più partite trasmesse sia in chiaro che su piattaforme pay. Nel tennis, la tensione sale per il prosieguo degli US Open, tra semifinali femminili e incontri della 12a giornata, disponibili soprattutto sui canali Sky dedicati. Nel panorama del ciclismo torna la spettacolare 12a tappa della Vuelta, visibile in chiaro su Eurosport. Completano la programmazione alcuni match di baseball di Serie A1, trasmessi da Rai Sport. Insomma, una giornata intensa per chi desidera non perdersi i migliori eventi sportivi in diretta TV, con opzioni adatte a tutti i gusti e tutte le modalità di visione.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Baseball
- 20:30 Serie A1: San Marino-Parma (Rai Sport)
Basket maschile
- 17:15 FIBA EuroBasket 2025: Italia-Cipro (Sky Sport Basket, Rai 2, Sky Sport 1)
- 20:30 FIBA EuroBasket 2025: Spagna-Grecia (Sky Sport Basket)
Calcio
- 16:00 Qualificazioni Mondiali 2026: Kazakistan-Galles (Sky Sport Calcio)
- 18:00 Qualificazioni Mondiali 2026: Lituania-Malta (Sky Sport Arena)
- 18:00 Qualificazioni Mondiali 2026: Georgia-Turchia (Sky Sport Calcio)
- 18:00 Amichevole: Norvegia-Finlandia (Sky Sport Max)
- 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026: Olanda-Polonia (Cielo, Sky Sport Arena)
- 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026: Slovacchia-Germania (Sky Sport Max)
- 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026: Diretta Gol (Sky Sport Calcio)
Ciclismo
- 14:45 La Vuelta – 12a tappa (Eurosport)
Tennis
- 01:00 US Open – 1a Semifinale Femminile (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
- 03:00 US Open – 2a Semifinale Femminile (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
- 18:00 US Open – 12a giornata (Sky Sport Tennis)
- 19:15 US Open – 12a giornata (Sky Sport 1)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.