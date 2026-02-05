Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 5 febbraio: la Coppa Italia con Atalanta-Juventus

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta TV oggi, dal calcio al rugby, con dettagli su orari e canali.

La giornata odierna si presenta ricca di appuntamenti per gli appassionati di basket, calcio, ciclismo su pista, rugby e tennis. Le offerte televisive coprono una vasta gamma di discipline, garantendo agli sportivi una copertura completa su diverse emittenti e con un buon equilibrio tra eventi in chiaro e pay TV.

Tra le partite più attese spiccano i due match di calcio validi per la Coppa Italia, con la sfida tra Atalanta e Juventus trasmessa sia in chiaro su Italia 1 che in pay tv su Mediaset Infinity. Nel basket, il palinsesto punta sull’Eurolega con due incontri importanti: Hapoel Tel Aviv contro Valencia e Partizan Belgrado contro Panathinaikos Aktor, entrambi disponibili su Sky Sport. Gli amanti del rugby ritroveranno nella serata la partita di Sei Nazioni tra Francia e Irlanda, visibile su più canali Sky. Per chi segue il ciclismo su pista, è in programma la 5a giornata degli Europei di Konya 2026 in diretta su Rai Sport, che offre la possibilità di godersi l’evento senza costi aggiuntivi. Infine, il tennis ATP & WTA propone una maratona pomeridiana su diverse reti Sky Sport, rendendo la giornata completa sotto ogni punto di vista sportivo.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

20:00 Eurolega: Hapoel Tel Aviv-Valencia (Sky Sport Basket, pay)

CALCIO

21:00 Coppa Italia: Atalanta-Juventus (Italia 1, free)

CICLISMO SU PISTA

12:30 Europei Konya 2026 – 5a giornata (. 5a giornata) (Rai Sport, free)

RUGBY

21:10 Sei Nazioni: Francia-Irlanda (Sky Sport Arena, pay)

TENNIS

13:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)

