Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 5 marzo 2026: Indian Wells e la sfida Bergamo-Scandicci

Oggi il palinsesto televisivo sportivo propone un ricco calendario ricco di eventi emozionanti dedicati a numerose discipline. Tra gli appuntamenti principali spiccano le sfide del calcio con diverse partite di Primavera 1 e Serie C, pronte a offrire tanto spettacolo e competizione. Il tennis è protagonista con le giornate di qualificazione del prestigioso torneo ATP & WTA 1000 di Indian Wells, trasmesse live dalle principali emittenti sportive. Anche gli amanti del basket non sono delusi, con diversi match di Eurolega in programma, tra cui il derby della città di Tel Aviv e la sfida di Milano contro Barcellona. Il pallavolo femminile della Serie A1 si fa sentire con la gara tra Bergamo e Scandicci, mentre il cricket propone un’attesa semifinale del Mondiale T20 maschile. Non mancano inoltre le interessantissime partite di pallamano maschile valide per le qualificazioni agli Europei 2026 e la copertura integrale delle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 in chiaro su Rai Sport. Un palinsesto variegato che soddisfa appassionati di tutti i generi e garantisce una giornata all’insegna dello sport in diretta, tra canali pay e free, per non perdere nemmeno un attimo di azione.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

20:05 Eurolega: Maccabi Tel Aviv-Hapoel Tel Aviv (Sky Sport Mix)

Eurolega: Maccabi Tel Aviv-Hapoel Tel Aviv (Sky Sport Mix) 20:45 Eurolega: Real Madrid-Virtus Bologna (Sky Sport Basket)

Eurolega: Real Madrid-Virtus Bologna (Sky Sport Basket) 20:30 Eurolega: Olimpia Milano-Barcellona (Sky Sport 1)

Calcio

14:00 Primavera 1: Atalanta-Cesena (Sportitalia)

Primavera 1: Atalanta-Cesena (Sportitalia) 16:00 Primavera 1: Milan-Cremonese (Sportitalia)

Primavera 1: Milan-Cremonese (Sportitalia) 18:00 Serie C: Giugliano-Monopoli (Sky Sport Calcio)

Serie C: Giugliano-Monopoli (Sky Sport Calcio) 18:00 Serie C: Az Picerno-Atalanta U23 (Sky Sport 1)

Serie C: Az Picerno-Atalanta U23 (Sky Sport 1) 20:30 Serie C: Benevento-Catania (Sky Sport Calcio)

Coppa del Mondo T20 maschile di cricket

14:30 Semifinale (Sky Sport Arena)

Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

09:50 Programmazione variegata (Rai Sport)

Programmazione variegata (Rai Sport) 18:50 Programmazione variegata (Rai Sport)

Pallamano Maschile

20:00 Qualificazioni Europei 2026: Bosnia ed Erzegovina-Italia (Sky Sport Max)

Pallavolo Femminile

20:00 Serie A1: Bergamo-Scandicci (Dazn)

Tennis

06:00 ATP & WTA 1000 Indian Wells 1a giornata (Sky Sport Tennis)

ATP & WTA 1000 Indian Wells 1a giornata (Sky Sport Tennis) 06:00 ATP & WTA 1000 Indian Wells 1a giornata (Sky Sport Arena)

ATP & WTA 1000 Indian Wells 1a giornata (Sky Sport Arena) 20:00 ATP & WTA 1000 Indian Wells 2a giornata (Sky Sport Tennis)

ATP & WTA 1000 Indian Wells 2a giornata (Sky Sport Tennis) 20:00 ATP & WTA 1000 Indian Wells 2a giornata (Sky Sport Arena)

