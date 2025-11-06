Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 6 novembre: Europa League, Wta Finals ed Eurolega basket

Tutte le principali partite di basket, calcio e tennis in diretta tv

Giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di basket, calcio e tennis con un palinsesto sportivo ampio e variegato distribuito sulle principali emittenti italiane. La programmazione odierna include eventi di rilievo internazionale come le partite di Eurolega per il basket, che vedono impegnate squadre di spicco come Dubai, Tel Aviv, Baskonia e Virtus Bologna in match trasmessi su Sky Sport Basket, emittente specializzata che garantisce una copertura totale. Nel calcio, la scena è dominata dagli incontri della UEFA Europa League e della UEFA Conference League, con squadre come Betis, Lione, Bologna, Brann, Rangers, Roma, Mainz e Fiorentina che si sfidano in partite trasmesse principalmente su Sky, Sky Sport Calcio, TV8 e Rai Sport. Del tutto interessante è anche la partita di Coppa del Mondo U17 tra Bolivia e Italia visibile in chiaro su Rai Sport, adatta agli appassionati di calcio giovanile.

Per gli amanti del tennis, la giornata è dedicata alle WTA Finals di Riyadh 2025 con una serie di match di singolare e doppio trasmessi da Sky su diversi canali come Sky Sport Tennis, Sky Sport 1 e Sky Sport Mix, che mettono in mostra i migliori talenti del circuito femminile. Inoltre, partite dell’ATP & WTA compaiono in programmazione su vari canali Sky Sport, offrendo un palinsesto ricco e continuo. La varietà degli eventi e la copertura fra emittenti pay e free fanno di questa giornata un perfetto momento per tutti gli appassionati di sport pronti a godersi l’azione in diretta.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

03:00 NBA, Phoenix-LA Clippers (Sky Sport Basket, a pagamento)

CALCIO

13:30 Coppa del Mondo U17 Qatar 2025, Bolivia-Italia (Rai Sport, in chiaro)

TENNIS

11:00 WTA Finals Riyadh 2025, Round Robin Match 1 Doppio (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, a pagamento)

