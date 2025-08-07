Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 7 agosto: alle 17.30 la sfida tra Inter e Atalanta

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta TV tra Tennis, Calcio, Ciclismo, Atletica e tanto altro

La giornata di oggi si presenta ricca di appuntamenti dedicati agli appassionati di atletica leggera, calcio, ciclismo, tennis e anche eventi meno tradizionali come il Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo. Le emittenti italiane hanno riservato una programmazione variegata che accontenta i fan di diversi sport, con molti eventi trasmessi sia in chiaro che a pagamento. Il tennis occupa un ruolo di primo piano con diversi appuntamenti dall’ATP & WTA Cincinnati, ai prestigiosi tornei ATP 1000 Toronto e WTA 1000 Montreal, con finali in programma e varie partite già in corso durante la giornata, tutte su canali Sky Sport dedicati. Nel calcio, invece, gli occhi sono puntati sul match della Primera División Argentina tra San Lorenzo e Velez Sarfield, visibile su Sportitalia senza alcun costo, oltre al torneo di calcio commemorativo con le sfide tra Inter-Atalanta e Torino-Milan. Gli amanti del ciclismo potranno seguire la 2ª tappa del Tour de l’Ain su Eurosport, mentre gli appassionati di atletica leggera trovano nella diretta del Europeo U20 Tampere 2025 su Rai Sport un motivo in più per restare incollati allo schermo. Insomma, una giornata di sport completa e per tutti i gusti, con trasmissioni pensate per tutti, dai palinsesti a pagamento ai canali in chiaro.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

15:20 Europei U20 Tampere 2025 – 1a giornata (Rai Sport)

Calcio

00:00 Primera División Argentina: San Lorenzo – Velez Sarfield (Sportitalia)

Ciclismo

16:45 Tour de l’Ain – 2a Tappa (Eurosport)

Sport vari – Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo

17:30 Inter – Atalanta (Sportitalia)

21:00 Torino – Milan (Sportitalia)

Tennis

00:00 WTA 1000 Montreal – Finale Singolare (Sky Sport Tennis)

01:30 ATP 1000 Toronto – Finale Singolare (Sky Sport 1)

02:00 WTA 1000 Montreal – Finale Doppio (Sky Sport Tennis)

17:00 ATP & WTA Cincinnati – 1a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max)

23:00 ATP 1000 Toronto – Finale Doppio (Sky Sport 1)

