Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 7 maggio 2026: semifinali europee, Internazionali e non solo

La programmazione tv sportiva di oggi: calcio, tennis, ciclismo e basket in primo piano

La giornata odierna propone una ricca offerta di eventi sportivi in diretta sulle principali emittenti televisive italiane, dedicati agli appassionati di molteplici discipline. Tra gli appuntamenti spiccano le sfide di calcio, con numerosi match della UEFA Europa League e Conference League, che vedranno protagoniste squadre di rilievo come Crystal Palace, Shakhtar Donetsk, Aston Villa e Nottingham Forest, trasmessi principalmente su Sky e Sky Sport. Nel tennis, il grande appuntamento è con gli incontri della 3a giornata del torneo ATP & WTA 1000 di Roma, con diverse finestre su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e TV8, a copertura parziale dell’evento tra canali pay e free.

Per gli amanti delle due ruote femminili, invece, l’attenzione è tutta puntata sulla 5a tappa de La Vuelta, seguita in chiaro da Eurosport ed Eurosport 2. Completano il quadro le partite di basket di Serie A2, trasmesse su Rai Sport, con Verona contro Brindisi in campo alle 20:45. Un palinsesto che coniuga eventi internazionali ed emozioni nazionali, offrendo una vasta gamma di scelte per ogni spettatore.

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Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

20:45 Serie A2: Verona-Brindisi (Rai Sport)

Calcio

21:00 UEFA Conference League: Crystal Palace-Shakhtar Donetsk (Sky)

UEFA Conference League: Crystal Palace-Shakhtar Donetsk (Sky) 21:00 UEFA Conference League: Strasbourg-Rayo Vallecano (Sky)

UEFA Conference League: Strasbourg-Rayo Vallecano (Sky) 21:00 UEFA Europa League: Aston Villa-Nottingham Forest (Sky)

UEFA Europa League: Aston Villa-Nottingham Forest (Sky) 21:00 UEFA Europa League: Friburgo-Braga (Sky)

UEFA Europa League: Friburgo-Braga (Sky) 21:00 Diretta Gol Europa e Conference League: Diretta Gol Uel-Uecl (Sky Sport 1)

Diretta Gol Europa e Conference League: Diretta Gol Uel-Uecl (Sky Sport 1) 21:00 UEFA Europa League: Aston Villa-Nottingham Forest (Sky Sport Calcio)

Ciclismo Femminile

15:30 La Vuelta, 5a tappa (Eurosport, Eurosport 2)

Tennis

11:00 ATP & WTA 1000 Roma, 3a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 1)

ATP & WTA 1000 Roma, 3a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 1) 15:00 ATP 1000 Roma, 3a giornata (TV8)

ATP 1000 Roma, 3a giornata (TV8) 19:00 ATP & WTA 1000 Roma, 3a giornata (Sky Sport Tennis)

ATP & WTA 1000 Roma, 3a giornata (Sky Sport Tennis) 19:00 ATP 1000 Roma, 3a giornata (TV8)