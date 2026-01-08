Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 8 gennaio: serie A e la Champions di volley

La giornata di oggi si presenta ricca di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di basket, calcio, tennis e pallavolo femminile. Sui vari canali pay tv italiani si susseguiranno dirette di grande rilievo che vedranno protagonisti club e giocatori di livello internazionale. Per gli amanti del basket spiccano partite di Eurolega con Valencia-Monaco alle 20:30 e Panathinaikos-Virtus Bologna alle 20:15, senza dimenticare la sfida NBA tra Minnesota e Cleveland delle 2:00. Per il calcio sarà giornata di Premier League e Serie A, con gare di spicco come Arsenal-Liverpool, trasmesse sia su Sky Sport che su Dazn, e i confronti di Serie A Cremonese-Cagliari e Milan-Genoa in prima serata. Gli appassionati di tennis potranno invece seguire l’ATP & WTA con appuntamenti in mattinata alle 6:00 e a tarda notte alle 23:30, oltre alla diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. Infine, la pallavolo femminile si fa spazio con due importanti sfide di Champions League, Scandicci-Istanbul e Lisbona-Novara, rispettivamente alle 20:00 e alle 21:00. Una giornata all’insegna dello sport di qualità per un palinsesto ricco, che saprà soddisfare ogni gusto e passione.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 02:00 NBA: Minnesota-Cleveland (Sky Sport Basket)
- 20:15 Eurolega: Panathinaikos-Virtus Bologna (Sky Sport Basket)
- 20:30 Eurolega: Valencia-Monaco (Sky Sport Mix)
Calcio
- 18:30 Serie A (Giornata 19): Cremonese-Cagliari (Dazn)
- 20:45 Serie A (Giornata 19): Milan-Genoa (Dazn)
- 21:00 Premier League: Arsenal-Liverpool (Sky Sport 1)
- 21:00 Premier League: Arsenal-Liverpool (Sky Sport Calcio)
Pallavolo Femminile
- 20:00 CEV Champions League: Scandicci-Istanbul (Sky Sport Arena)
- 21:00 CEV Champions League: Lisbona-Novara (Sky Sport Max)
Tennis
- 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)
- 08:00 ATP & WTA (Sky Sport 1)
- 23:30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.