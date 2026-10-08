Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 8 ottobre: tennis a Pechino e Shanghai, Milano in Eurolega

Basket, ciclismo e tennis in primo piano con dirette da Sky, Rai Sport ed Eurosport

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Un’intera giornata ricca di emozioni sportive quella di oggi, che vede protagonisti diversi appassionanti appuntamenti dai mondi del basket, ciclismo e tennis. Le emittenti italiane offrono una vasta scelta di eventi live, dal prestigioso Gran Piemonte su due canali a libero accesso al cuore pulsante dell’Eurolega di basket. Al mattino, il tennis domina la scena con le sfide del ATP Masters 1000 Shanghai e i quarti di finale del WTA 1000 Pechino, trasmessi quasi esclusivamente da Sky sui suoi diversi canali dedicati. Una giornata che accontenta sia gli amanti delle due ruote, con le due dirette in contemporanea di una tra le classiche gare italiane più amate, sia i tifosi di sport indoor con la spettacolare sfida tra Maccabi Tel Aviv e Olimpia Milano nel basket europeo. La varietà delle proposte televisive rappresenta oggi un vero e proprio festival sportivo, con appuntamenti adatti a ogni palato e appassionato.