Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 9 aprile 2026: ATP Montecarlo, Europa League e Conference

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di calcio, basket, ciclismo, pallavolo maschile, pallamano femminile e tennis. Tra le competizioni di rilievo spiccano le partite di UEFA Europa League e Conference League, con sfide importanti come Friburgo-Celta Vigo, Bologna-Aston Villa, Porto-Nottingham Forest e Crystal Palace-Fiorentina diffuse su Sky, TV8 e altri canali. Da non perdere anche la SuperLega di pallavolo maschile con Piacenza-Perugia, visibile sia su Dazn a pagamento che su Rai Sport in chiaro. Nel basket spazio all’Eurolega con match come Fenerbahce-Real Madrid e Olimpia Milano-Bayern Monaco, in diretta sui canali Sky dedicati. Per gli amanti del ciclismo, la 4a tappa del Giro dei Paesi Baschi sarà visibile su Eurosport in chiaro. E ancora, sul fronte del tennis, continua l’appuntamento con l’ATP 1000 di Monte-Carlo trasmesso su vari canali Sky Sport. Infine, spazio alle qualificazioni europee 2026 di pallamano femminile con Italia-Olanda su Sky Sport Arena. Una giornata intensa e variegata, per tutti i gusti e tutte le passioni sportive.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
BASKET
- 19:45 Eurolega: Fenerbahce-Real Madrid (Sky Sport Mix, pay)
- 20:30 Eurolega: Olimpia Milano-Bayern Monaco (Sky Sport Basket, pay)
CICLISMO
- 15:30 Giro dei Paesi Baschi – 4a tappa (Eurosport, free)
CALCIO
- 18:00 Saudi League: Damac-Al Qadisya (Sportitalia, free)
- 18:45 UEFA Conference League: Rayo Vallecano-Aek Atene (Sky Sport Calcio, pay)
- 20:30 UEFA Europa League: — (n.d.)
– Piacenza-Perugia (Pallavolo Maschile – SuperLega, pay su Dazn, free su Rai Sport)
– Olimpia Milano-Bayern Monaco (Basket, Sky Sport Basket, pay)
- 21:00 UEFA Europa League:
– Friburgo-Celta Vigo (Sky, pay)
– Bologna-Aston Villa (Sky, pay)
– Porto-Nottingham Forest (Sky, pay; TV8, free; Sky Sport Calcio, pay)
– Bologna-Aston Villa (Sky Sport 1, pay)
– Crystal Palace-Fiorentina (Sky Sport Arena, pay)
– Diretta Gol Europa e Conference League (Sky Sport Max, pay)
PALLAMANO FEMMINILE
- 18:00 Qualificazioni Europei 2026: Italia-Olanda (Sky Sport Arena, pay)
PALLAVOLO MASCHILE
- 20:30 SuperLega: Piacenza-Perugia (Dazn, pay)
- 20:30 SuperLega Credem Banca: Piacenza-Perugia (Rai Sport, free)
TENNIS
- 11:00 ATP 1000 Monte-Carlo – 5a giornata (Sky Sport Tennis, pay)
- 11:00 ATP 1000 Monte-Carlo – 5a giornata (Sky Sport Mix, pay)
- 11:00 ATP 1000 Monte-Carlo – 5a giornata (Sky Sport 1, pay)
- 11:00 ATP 1000 Monte-Carlo – 5a giornata (Sky Sport Max, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.