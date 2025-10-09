Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 9 ottobre 2025

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta sulle principali emittenti italiane tra calcio, tennis, basket e ciclismo

Un ricco palinsesto sportivo caratterizza la giornata odierna con eventi di alto livello che coinvolgono diverse discipline. Tra le protagoniste troviamo il calcio, che presenta importantissime partite di qualificazione ai Mondiali 2026 e l’attesa sfida dei Mondiali Under 20 tra USA e Italia. Il tennis continua a offrire spettacolo con i quarti di finale degli ATP 1000 di Shanghai e del WTA 1000 di Wuhan, trasmessi su numerosi canali Sky dedicati a questa disciplina.

Non mancano poi il basket, con incontri di Eurolega maschile e femminile, e il ciclismo, che vede in scena la rinomata competizione del Gran Piemonte, seguita in chiaro e in differita su Rai Sport, Eurosport 2 e Cielo. Un programma variegato e intenso, che soddisferà gli appassionati di tutti gli sport, con dirette che spaziano da canali pay a quelli gratuiti, per una giornata all’insegna del grande spettacolo e della competizione sportiva di alto livello.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

19:30 Eurolega: Venezia-Cukurova (Rai Sport, diretta gratuita)

Eurolega: Venezia-Cukurova (Rai Sport, diretta gratuita) 20:30 Eurolega: Olimpia Milano-Monaco (Sky Sport 1, pay)

Eurolega: Olimpia Milano-Monaco (Sky Sport 1, pay) 20:45 Eurolega: Paris-Virtus Bologna (Sky Sport Basket, pay)

Basket Femminile

19:30 Eurolega: Venezia-Cukurova (Rai Sport, diretta gratuita)

Ciclismo

14:50 Gran Piemonte (Eurosport 2, diretta gratuita)

Gran Piemonte (Eurosport 2, diretta gratuita) 14:50 Gran Piemonte (Rai Sport, diretta gratuita)

Calcio

18:00 Qualificazioni Mondiali 2026: Finlandia-Lituania (Sky Sport Calcio e Sky Sport 1, pay)

Qualificazioni Mondiali 2026: Finlandia-Lituania (Sky Sport Calcio e Sky Sport 1, pay) 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026: Repubblica Ceca-Croazia (Sky Sport Mix, pay)

Qualificazioni Mondiali 2026: Repubblica Ceca-Croazia (Sky Sport Mix, pay) 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026: Repubblica Ceca-Croazia (Cielo, diretta gratuita)

Qualificazioni Mondiali 2026: Repubblica Ceca-Croazia (Cielo, diretta gratuita) 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026: Diretta Gol (Sky Sport Calcio, pay)

Qualificazioni Mondiali 2026: Diretta Gol (Sky Sport Calcio, pay) 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026: Inghilterra-Galles (Sky Sport Arena, pay)

Qualificazioni Mondiali 2026: Inghilterra-Galles (Sky Sport Arena, pay) 21:30 Mondiali U20 Cile 2025: USA-Italia (Rai Sport, diretta gratuita)

Tennis

05:00 WTA 1000 Wuhan, 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, pay)

WTA 1000 Wuhan, 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, pay) 06:00 WTA 1000 Wuhan, 4a giornata (Sky Sport Arena e Sky Sport 1, pay)

WTA 1000 Wuhan, 4a giornata (Sky Sport Arena e Sky Sport 1, pay) 06:00 WTA 1000 Wuhan, 4a giornata (Sky Sport Tennis, pay)

WTA 1000 Wuhan, 4a giornata (Sky Sport Tennis, pay) 09:00 ATP 1000 Shanghai, 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, pay)

ATP 1000 Shanghai, 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, pay) 11:00 WTA 1000 Wuhan, 4a giornata (Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, pay)

WTA 1000 Wuhan, 4a giornata (Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, pay) 12:30 ATP 1000 Shanghai, 2^ Quarto di Finale (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, pay)

ATP 1000 Shanghai, 2^ Quarto di Finale (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, pay) 14:30 WTA 1000 Wuhan, 4a giornata (Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, pay)