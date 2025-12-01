Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 1 dicembre: posticipi serie A e C e Italia-Usa femminile

Scopri la ricca programmazione sportiva di oggi con calcio, basket e molto altro

La giornata sportiva di oggi si presenta ricca e variegata con una programmazione dedicata a diversi sport amati dal pubblico italiano. Tra gli appuntamenti più attesi troviamo il calcio, che domina la scena con partite di varie competizioni, dalla Serie A alla Serie C, fino a sfide internazionali di Calcio Femminile e campionati giovanili come il Primavera 1. Non mancano le emozioni offerte dal basket, con incontri riguardanti il prestigioso campionato NBA, su canali pay che offriranno match di alto livello.

È interessante notare la varietà di canali coinvolti, dalle emittenti gratuite come Sportitalia e Rai Sport fino ai servizi in abbonamento come Dazn e Sky Sport, che assicurano una copertura capillare e accessibile per tutti gli appassionati. Un’occasione imperdibile per seguire dal vivo gli incontri che infiammano gli stadi e i parquet, godendo della sportività e della competizione di alto livello.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

01:30 NBA: Orlando-Chicago (Sky Sport Basket, pay)

NBA: Orlando-Chicago (Sky Sport Basket, pay) 04:00 NBA: L.A. Lakers-Phoenix (Sky Sport Basket, pay)

Calcio

01:30 Liga Profesional: Racing-Tigre (Sportitalia)

Liga Profesional: Racing-Tigre (Sportitalia) 16:00 Primavera 1: Sassuolo-Fiorentina (Sportitalia)

Primavera 1: Sassuolo-Fiorentina (Sportitalia) 20:00 Messina Legends (Sportitalia)

Messina Legends (Sportitalia) 20:30 Serie C: Benevento-Salernitana (Rai Sport)

Serie C: Benevento-Salernitana (Rai Sport) 20:30 Serie C: Benevento-Salernitana (Sky Sport 1, pay)

Serie C: Benevento-Salernitana (Sky Sport 1, pay) 20:30 Serie C: Cittadella-Union Brescia (Sky Sport Calcio, pay)

Serie C: Cittadella-Union Brescia (Sky Sport Calcio, pay) 20:30 Serie C: Vis Pesaro-Ascoli (Sky Sport Arena, pay)

Serie C: Vis Pesaro-Ascoli (Sky Sport Arena, pay) 20:45 Serie A (Giornata 13): Bologna-Cremonese (Dazn, pay)

Calcio Femminile

01:00 Amichevole Internazionale: Usa-Italia (Rai 2)

