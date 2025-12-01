Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 1 dicembre: posticipi serie A e C e Italia-Usa femminile

La giornata sportiva di oggi si presenta ricca e variegata con una programmazione dedicata a diversi sport amati dal pubblico italiano. Tra gli appuntamenti più attesi troviamo il calcio, che domina la scena con partite di varie competizioni, dalla Serie A alla Serie C, fino a sfide internazionali di Calcio Femminile e campionati giovanili come il Primavera 1. Non mancano le emozioni offerte dal basket, con incontri riguardanti il prestigioso campionato NBA, su canali pay che offriranno match di alto livello.
È interessante notare la varietà di canali coinvolti, dalle emittenti gratuite come Sportitalia e Rai Sport fino ai servizi in abbonamento come Dazn e Sky Sport, che assicurano una copertura capillare e accessibile per tutti gli appassionati. Un’occasione imperdibile per seguire dal vivo gli incontri che infiammano gli stadi e i parquet, godendo della sportività e della competizione di alto livello.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 01:30 NBA: Orlando-Chicago (Sky Sport Basket, pay)
- 04:00 NBA: L.A. Lakers-Phoenix (Sky Sport Basket, pay)
Calcio
- 01:30 Liga Profesional: Racing-Tigre (Sportitalia)
- 16:00 Primavera 1: Sassuolo-Fiorentina (Sportitalia)
- 20:00 Messina Legends (Sportitalia)
- 20:30 Serie C: Benevento-Salernitana (Rai Sport)
- 20:30 Serie C: Benevento-Salernitana (Sky Sport 1, pay)
- 20:30 Serie C: Cittadella-Union Brescia (Sky Sport Calcio, pay)
- 20:30 Serie C: Vis Pesaro-Ascoli (Sky Sport Arena, pay)
- 20:45 Serie A (Giornata 13): Bologna-Cremonese (Dazn, pay)
Calcio Femminile
- 01:00 Amichevole Internazionale: Usa-Italia (Rai 2)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.