Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 1 giugno: Roland Garros e Danimarca-Italia U.17

Tutti gli appuntamenti sportivi in diretta TV per seguire tennis, calcio, basket e ciclismo femminile.

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La giornata sportiva di oggi propone un palinsesto ricco e variegato che saprà soddisfare gli appassionati di diverse discipline. Tra gli eventi di maggior rilievo spicca il tennis, con la programmazione in diretta del prestigioso Roland Garros su Eurosport ed Eurosport 2, che accompagnerà gli spettatori per tutta la giornata con numerosi match in diretta e senza alcun costo aggiuntivo. Per gli amanti del calcio occhio agli appuntamenti imperdibili sia per i più giovani con la partita valida per il campionato Campionati Europei U17 Estonia 2026 tra Danimarca e Italia su Rai Sport, sia per gli amanti delle amichevoli internazionali come il confronto tra Turchia e Macedonia del Nord trasmesso da Sky Sport Calcio. Infine, grande attenzione anche al basket di Serie A che propone la sfida tra Virtus Bologna e Reyer Venezia, trasmessa sulle piattaforme Sky Sport Basket e Sky Sport 1. Non manca uno spazio importante per il ciclismo femminile con la 3a tappa del Giro d’Italia Women in onda su Rai 2. Una giornata dunque intensa e ricca di azione sportiva, tutta da seguire con le migliori dirette TV.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

20.00 Virtus Bologna-Reyer Venezia (Serie A) – Sky Sport Basket (pay)

Virtus Bologna-Reyer Venezia (Serie A) – Sky Sport Basket (pay) 20.00 Virtus Bologna-Reyer Venezia (Serie A) – Sky Sport 1 (pay)

Calcio

13.30 Danimarca-Italia (Campionati Europei U17 Estonia 2026) – Rai Sport

Danimarca-Italia (Campionati Europei U17 Estonia 2026) – Rai Sport 19.30 Turchia-Macedonia del Nord (Amichevole Internazionale) – Sky Sport Calcio (pay)

Ciclismo Femminile

15.30 3a tappa Giro d’Italia Women: Bibione-Buja – Rai 2

Tennis

10.30 Roland Garros – Eurosport

Roland Garros – Eurosport 11.00 Roland Garros – Eurosport 2

Roland Garros – Eurosport 2 13.00 Roland Garros – Eurosport

Roland Garros – Eurosport 13.00 Roland Garros – Eurosport 2

Roland Garros – Eurosport 2 16.00 Roland Garros – Eurosport

Roland Garros – Eurosport 16.00 Roland Garros – Eurosport 2

Roland Garros – Eurosport 2 18.00 Roland Garros – Eurosport

Roland Garros – Eurosport 18.00 Roland Garros – Eurosport 2

Roland Garros – Eurosport 2 20.00 Roland Garros – Eurosport

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