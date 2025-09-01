Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 1 settembre: Us Open, serie C ed EuroBasket

Un ricco palinsesto sportivo ci aspetta oggi in televisione, con una varietà di competizioni che abbracciano diverse discipline. Tra gli appuntamenti spiccano le gare di basket maschile relative al FIBA EuroBasket 2025, che vedranno sfidarsi le nazionali di Germania contro Gran Bretagna nel pomeriggio e Serbia contro Cechia in serata. Per chi ama il calcio, la programmazione odierna propone il match di Serie C tra Forlì e Ravenna, visibile in chiaro su Rai Sport e anche su Sky Sport Calcio a pagamento. Ampio spazio è riservato al tennis, con il torneo degli US Open che trasmette una ricca serie di incontri della 9ª giornata: la stessa partita viene trasmessa contemporaneamente su molteplici canali a pagamento, tra cui Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Arena, Sky Sport Max e Sky Sport 1, offrendo agli appassionati molte opzioni per seguire direttamente gli eventi dal campo. In sintesi, la giornata televisiva è molto nutrita e pronta a soddisfare i gusti sportivi più diversi, sia per chi preferisce l’azione della palla a spicchi, il gioco del pallone o la grazia e l’intensità del tennis.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket maschile
- 15.30 FIBA EuroBasket 2025, Germania-Gran Bretagna (Sky Sport Basket)
- 20.15 FIBA EuroBasket 2025, Serbia-Cechia (Sky Sport Basket)
Calcio
- 20.30 Serie C, Forlì-Ravenna (Rai Sport)
- 20.30 Serie C, Forli’-Ravenna (Sky Sport Calcio)
Tennis
- 01.00 US Open, 9a giornata (Sky Sport Tennis)
- 17.00 US Open, 9a giornata (Sky Sport Tennis)
- 17.00 US Open, 9a giornata (Sky Sport Mix)
- 17.00 US Open, 9a giornata (Sky Sport Arena)
- 17.00 US Open, 9a giornata (Sky Sport Max)
- 17.00 US Open, 9a giornata (Sky Sport 1)
