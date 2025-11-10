Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 10 novembre: Atp Finals con Sinner e Salernitana-Crotone

Lunedì 10 novembre si prospetta una giornata ricca di sport sulle reti televisive italiane, con una programmazione che interessa appassionati di diverse discipline. La proposta è variegata e comprende basket, calcio, tennis, offrendo eventi in diretta sia gratuiti sia a pagamento. Tra gli appuntamenti da non perdere, spicca il campionato di Serie C con la partita tra Salernitana e Crotone trasmessa in chiaro su Rai Sport e anche su Sky Sport Calcio a pagamento, garantendo così un’ampia visibilità. Il tennis, protagonista con le ATP Finals Torino 2025, vedrà diverse sessioni di singolare e doppio in diretta su vari canali Sky Sport dedicati e addirittura Rai 2 in chiaro per una parte della serata. In campo anche Sinner.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 1.00 NBA: Detroit Pistons-Washington Wizards (Sky Sport Basket – pay)
Calcio
- 20.30 Serie C: Salernitana-Crotone (Rai Sport – free)
- 20.30 Serie C: Salernitana-Crotone (Sky Sport Calcio – pay)
Tennis
- 11.30 ATP Finals Torino 2025 – Doubles R.R. Sess. Diurna (Sky Sport Mix – pay)
- 11.30 ATP Finals Torino 2025 – Doubles R.R. Sess. Diurna (Sky Sport Tennis – pay)
- 11.30 ATP Finals Torino 2025 – Doubles R.R. Sess. Diurna (Sky Sport 1 – pay)
- 14.00 ATP Finals Torino 2025 – Singles R.R. Sess. Diurna (Sky Sport Mix – pay)
- 14.00 ATP Finals Torino 2025 – Singles R.R. Sess. Diurna (Sky Sport Tennis – pay)
- 14.00 ATP Finals Torino 2025 – Singles R.R. Sess. Diurna (Sky Sport 1 – pay)
- 18.00 ATP Finals Torino 2025 – Doubles R.R. Sess. Serale (Sky Sport Mix – pay)
- 18.00 ATP Finals Torino 2025 – Doubles R.R. Sess. Serale (Sky Sport Tennis – pay)
- 18.00 ATP Finals Torino 2025 – Doubles R.R. Sess. Serale (Sky Sport 1 – pay)
- 20.30 ATP Finals Torino 2025 – Singles R.R. Sess. Serale (Sky Sport Mix – pay)
- 20.30 ATP Finals Torino 2025 – Singles R.R. Sess. Serale (Sky Sport Tennis – pay)
- 20.30 ATP Finals Torino 2025 – Singles R.R. Sess. Serale (Sky Sport 1 – pay)
- 20.35 ATP Finals Torino 2025 – 2a giornata (Rai 2 – free)
