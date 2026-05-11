Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 11 maggio 2026: Sinner contro Popyrin, il Napoli sfida il Bologna

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta tv: tennis, calcio, basket e ciclismo coordinati per oggi.

Giornata ricca di emozioni nel palinsesto sportivo di oggi, 11 maggio 2026, con tanti appuntamenti live dedicati agli appassionati di basket, calcio, ciclismo e tennis. La mattinata si apre con la seguita 2a tappa del Giro dell’Azerbaijan trasmessa in chiaro su Eurosport, ideale per gli amanti delle due ruote. Sul fronte tennis, la competizione di spicco è l’importante ATP & WTA 1000 di Roma, dove si svolgeranno la 7a giornata con dirette quasi esclusivamente pay su Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1 e Sky Sport Arena. Per chi preferisce seguire gratuitamente, la partita delle 15:00 su TV8 offre un’occasione imperdibile.

Nel mondo del basket, spicca la sfida NBA tra Cleveland e Detroit, visibile su Sky Sport Basket, e più tardi la gara di Serie A2 tra Pesaro e Rimini in onda su Rai Sport. Il calcio monopolizza la sera con incontri di spessore: il big match Napoli-Bologna di Serie A su Dazn e la partita di Premier League Tottenham-Leeds su Sky Sport Calcio, entrambe a partire dalle 20:45 e 21:00. Insomma, una programmazione variegata e completa, pronta a soddisfare gli appassionati di varie discipline sportive.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

2:00 NBA, Cleveland-Detroit (Sky Sport Basket – pay)

NBA, Cleveland-Detroit (Sky Sport Basket – pay) 20:45 Serie A2, Pesaro-Rimini (Rai Sport – free)

Calcio

20:45 Serie A, Napoli-Bologna (Dazn – pay)

Serie A, Napoli-Bologna (Dazn – pay) 21:00 Premier League, Tottenham-Leeds (Sky Sport Calcio – pay)

Ciclismo

10:00 Giro dell’Azerbaijan, 2a tappa (Eurosport – free)

Tennis

11:00 ATP & WTA 1000 Roma, 7a giornata (Sky Sport Mix – pay)

ATP & WTA 1000 Roma, 7a giornata (Sky Sport Mix – pay) 11:00 ATP & WTA 1000 Roma, 7a giornata (Sky Sport 1 – pay)

ATP & WTA 1000 Roma, 7a giornata (Sky Sport 1 – pay) 11:00 ATP & WTA 1000 Roma, 7a giornata (Sky Sport Arena – pay)

ATP & WTA 1000 Roma, 7a giornata (Sky Sport Arena – pay) 11:45 ATP & WTA 1000 Roma, 7a giornata (Sky Sport Tennis – pay)

ATP & WTA 1000 Roma, 7a giornata (Sky Sport Tennis – pay) 15:00 ATP 1000 Roma, 7a giornata (TV8 – free)

ATP 1000 Roma, 7a giornata (TV8 – free) 19:00 ATP & WTA 1000 Roma, 7a giornata (Sky Sport Tennis – pay)

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