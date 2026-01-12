Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 12 gennaio: Serie A, serie C e Inzaghi contro Ronaldo

Oggi il palinsesto televisivo sportivo offre un ampio ventaglio di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di calcio, basket e tennis. Numerose le partite di calcio che vedono protagonisti campionati diversi: dalla Primavera 1, con gare di prima mattina come Atalanta-Lecce e Frosinone-Verona, fino alla Serie A con sfide di grande interesse quali Genoa-Cagliari e Juventus-Cremonese, trasmesse sulle principali piattaforme pay e free, come Sky, Dazn e Sportitalia. La Serie C non è da meno, con match trasmessi su Rai Sport e Sky Sport Arena.
Parallelamente, il basket propone incontri di alto livello, tra cui la partita di Serie A Napoli-Olimpia Milano e l’NBA con Indiana Pacers-Boston Celtics in diretta su Sky Sport Basket e Sky Sport 1. Infine, il tennis arricchisce la giornata con gli eventi ATP & WTA presenti in palinsesto fin dal mattino e fino a tarda notte, disponibili su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, prevalentemente in modalità pay.
Per gli appassionati di sport, dunque, questa giornata televisiva garantisce contenuti di alta qualità su più fronti, spaziando dal calcio giovanile a quello professionistico, dal basket nazionale e americano fino ai grandi tornei di tennis.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 01:30 NBA: Indiana Pacers-Boston Celtics (Sky Sport Basket)
- 18:45 Serie A: Napoli-Olimpia Milano (Sky Sport Basket)
- 18:45 Serie A: Napoli-Olimpia Milano (Sky Sport 1)
Calcio
- 11:00 Primavera 1: Atalanta-Lecce (Sportitalia)
- 13:00 Primavera 1: Frosinone-Verona (Sportitalia)
- 15:00 Primavera 1: Roma-Cremonese (Sportitalia)
- 18:30 Saudi League: Al Hilal-Al Nassr (Sportitalia)
- 18:30 Serie A: Genoa-Cagliari (Dazn)
- 20:30 Serie C: Giugliano-Picerno (Sky Sport Max)
- 20:30 Serie C: Salernitana-Cosenza (Rai Sport)
- 20:30 Serie C: Salernitana-Cosenza (Sky Sport Arena)
- 20:45 Serie A: Juventus-Cremonese (Sky)
- 20:45 Serie A: Juventus-Cremonese (Dazn)
- 20:45 Serie A: Juventus-Cremonese (Sky Sport 1)
- 20:45 Serie A: Juventus-Cremonese (Sky Sport Calcio)
Tennis
- 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)
- 08:00 ATP & WTA (Sky Sport 1)
- 23:30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.