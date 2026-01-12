Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 12 gennaio: Serie A, serie C e Inzaghi contro Ronaldo

Tante partite di calcio, tennis e basket da seguire sulle principali emittenti sportive italiane

Oggi il palinsesto televisivo sportivo offre un ampio ventaglio di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di calcio, basket e tennis. Numerose le partite di calcio che vedono protagonisti campionati diversi: dalla Primavera 1, con gare di prima mattina come Atalanta-Lecce e Frosinone-Verona, fino alla Serie A con sfide di grande interesse quali Genoa-Cagliari e Juventus-Cremonese, trasmesse sulle principali piattaforme pay e free, come Sky, Dazn e Sportitalia. La Serie C non è da meno, con match trasmessi su Rai Sport e Sky Sport Arena.

Parallelamente, il basket propone incontri di alto livello, tra cui la partita di Serie A Napoli-Olimpia Milano e l’NBA con Indiana Pacers-Boston Celtics in diretta su Sky Sport Basket e Sky Sport 1. Infine, il tennis arricchisce la giornata con gli eventi ATP & WTA presenti in palinsesto fin dal mattino e fino a tarda notte, disponibili su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, prevalentemente in modalità pay.

Per gli appassionati di sport, dunque, questa giornata televisiva garantisce contenuti di alta qualità su più fronti, spaziando dal calcio giovanile a quello professionistico, dal basket nazionale e americano fino ai grandi tornei di tennis.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

01:30 NBA: Indiana Pacers-Boston Celtics (Sky Sport Basket)

NBA: Indiana Pacers-Boston Celtics (Sky Sport Basket) 18:45 Serie A: Napoli-Olimpia Milano (Sky Sport Basket)

Serie A: Napoli-Olimpia Milano (Sky Sport Basket) 18:45 Serie A: Napoli-Olimpia Milano (Sky Sport 1)

Calcio

11:00 Primavera 1: Atalanta-Lecce (Sportitalia)

Primavera 1: Atalanta-Lecce (Sportitalia) 13:00 Primavera 1: Frosinone-Verona (Sportitalia)

Primavera 1: Frosinone-Verona (Sportitalia) 15:00 Primavera 1: Roma-Cremonese (Sportitalia)

Primavera 1: Roma-Cremonese (Sportitalia) 18:30 Saudi League: Al Hilal-Al Nassr (Sportitalia)

Saudi League: Al Hilal-Al Nassr (Sportitalia) 18:30 Serie A: Genoa-Cagliari (Dazn)

Serie A: Genoa-Cagliari (Dazn) 20:30 Serie C: Giugliano-Picerno (Sky Sport Max)

Serie C: Giugliano-Picerno (Sky Sport Max) 20:30 Serie C: Salernitana-Cosenza (Rai Sport)

Serie C: Salernitana-Cosenza (Rai Sport) 20:30 Serie C: Salernitana-Cosenza (Sky Sport Arena)

Serie C: Salernitana-Cosenza (Sky Sport Arena) 20:45 Serie A: Juventus-Cremonese (Sky)

Serie A: Juventus-Cremonese (Sky) 20:45 Serie A: Juventus-Cremonese (Dazn)

Serie A: Juventus-Cremonese (Dazn) 20:45 Serie A: Juventus-Cremonese (Sky Sport 1)

Serie A: Juventus-Cremonese (Sky Sport 1) 20:45 Serie A: Juventus-Cremonese (Sky Sport Calcio)

Tennis

06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis) 08:00 ATP & WTA (Sky Sport 1)

ATP & WTA (Sky Sport 1) 23:30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)

