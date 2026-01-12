Virgilio Sport
GUIDA TV

Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 12 gennaio: Serie A, serie C e Inzaghi contro Ronaldo

Tante partite di calcio, tennis e basket da seguire sulle principali emittenti sportive italiane

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Oggi il palinsesto televisivo sportivo offre un ampio ventaglio di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di calcio, basket e tennis. Numerose le partite di calcio che vedono protagonisti campionati diversi: dalla Primavera 1, con gare di prima mattina come Atalanta-Lecce e Frosinone-Verona, fino alla Serie A con sfide di grande interesse quali Genoa-Cagliari e Juventus-Cremonese, trasmesse sulle principali piattaforme pay e free, come Sky, Dazn e Sportitalia. La Serie C non è da meno, con match trasmessi su Rai Sport e Sky Sport Arena.
Parallelamente, il basket propone incontri di alto livello, tra cui la partita di Serie A Napoli-Olimpia Milano e l’NBA con Indiana Pacers-Boston Celtics in diretta su Sky Sport Basket e Sky Sport 1. Infine, il tennis arricchisce la giornata con gli eventi ATP & WTA presenti in palinsesto fin dal mattino e fino a tarda notte, disponibili su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, prevalentemente in modalità pay.
Per gli appassionati di sport, dunque, questa giornata televisiva garantisce contenuti di alta qualità su più fronti, spaziando dal calcio giovanile a quello professionistico, dal basket nazionale e americano fino ai grandi tornei di tennis.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

  • 01:30 NBA: Indiana Pacers-Boston Celtics (Sky Sport Basket)
  • 18:45 Serie A: Napoli-Olimpia Milano (Sky Sport Basket)
  • 18:45 Serie A: Napoli-Olimpia Milano (Sky Sport 1)

Calcio

  • 11:00 Primavera 1: Atalanta-Lecce (Sportitalia)
  • 13:00 Primavera 1: Frosinone-Verona (Sportitalia)
  • 15:00 Primavera 1: Roma-Cremonese (Sportitalia)
  • 18:30 Saudi League: Al Hilal-Al Nassr (Sportitalia)
  • 18:30 Serie A: Genoa-Cagliari (Dazn)
  • 20:30 Serie C: Giugliano-Picerno (Sky Sport Max)
  • 20:30 Serie C: Salernitana-Cosenza (Rai Sport)
  • 20:30 Serie C: Salernitana-Cosenza (Sky Sport Arena)
  • 20:45 Serie A: Juventus-Cremonese (Sky)
  • 20:45 Serie A: Juventus-Cremonese (Dazn)
  • 20:45 Serie A: Juventus-Cremonese (Sky Sport 1)
  • 20:45 Serie A: Juventus-Cremonese (Sky Sport Calcio)

Tennis

  • 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)
  • 08:00 ATP & WTA (Sky Sport 1)
  • 23:30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)

Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 12 gennaio: Serie A, serie C e Inzaghi contro Ronaldo

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

Lucart

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Genoa - Cagliari
Juventus - Cremonese

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio