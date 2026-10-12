Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 12 ottobre: serie A, serie C, tennis e hockey su pista

Tutto lo sport di oggi in diretta su Sky, Dazn, Rai Sport e Sportitalia

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Oggi la programmazione sportiva sulle emittenti italiane è ricca e variegata, spaziando tra diverse discipline che appassionano milioni di tifosi. Il calcio domina la scena con un fitto calendario di partite che coinvolgono campionati di primo piano come la Serie A, la Serie C, la Primavera 1, la Premier League e la Liga Profesional. Partite chiave come Torino-Udinese si susseguono su più canali pay come Sky, Dazn e Sky Sport Calcio, mentre alcune sfide di Serie C, ad esempio Picerno-Cosenza e Barletta-Cavese, sono dedicate agli appassionati delle categorie minori con dirette su Sky Sport Max e Sky Sport 1. Per chi preferisce le due ruote di racchetta c’è un’intensa copertura del tennis, con le tappe cruciali del ATP Masters 1000 Shanghai e del WTA 1000 Wuhan, proposte su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena. Non manca lo spazio per discipline più di nicchia come l’hockey su pista con l’evento internazionale World Skate Games Asunción 2026, con l’incontro tra Spagna e Italia in diretta su Rai Sport in chiaro. Il palinsesto odierno offre così un panorama completo che soddisfa le esigenze di tutti gli sportivi, con un’offerta televisiva che copre eventi free e pay, nazionali e internazionali.

Non resta che scegliere cosa seguire tra le numerose proposte e godersi una giornata intensa di sport dal vivo.