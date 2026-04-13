Virgilio Sport
GUIDA TV

Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 13 aprile: posticipi serie A e serie C, Italdonne di pallamano

Il palinsesto sportivo di oggi spazia dal calcio al tennis, passando per basket, pallamano e atletica

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata odierna offre una vasta gamma di appuntamenti dedicati agli amanti dello sport, con un palinsesto ricco e variegato che copre discipline differenti, sia individuali che di squadra. Tra gli eventi più interessanti troviamo le gare di calcio, che spaziano dalla Serie A alla Primavera e alla Serie C, con sfide avvincenti come Fiorentina-Lazio e Manchester United-Leeds. Non mancano poi le emozioni del basket con la partita di Serie A tra Virtus Bologna e Cantù, e quelle del tennis, con le dirette ATP e WTA su diversi canali Sky. Da segnalare anche la pallamano femminile, impegnata nelle qualificazioni agli Europei 2026, e l’atletica leggera con i Mondiali di marcia a squadre presenti in mattinata su Rai Sport.
La varietà delle competizioni e la diversità delle emittenti, tra pay e gratuite, permettono agli sportivi di seguire i propri eventi preferiti in modo flessibile e completo, confermando la centralità dello sport nel palinsesto televisivo odierno.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

  • 07:30 Mondiali di marcia a squadre Brasilia 2026 (Rai Sport)

Basket

  • 20:00 Serie A: Virtus Bologna-Cantù (Sky Sport Basket)

Calcio

  • 00:00 Liga Profesional: Lanus-Banfield (Sportitalia)
  • 11:00 Primavera 1: Verona-Lazio (Sportitalia)
  • 15:00 Primavera 1: Torino-Cremonese (Sportitalia)
  • 17:00 Primavera 1: Milan-Atalanta (Sportitalia)
  • 20:30 Serie C: Crotone-Catania (Rai Sport)
  • 20:30 Serie C: Benevento-Cavese (Sky Sport 1)
  • 20:30 Serie C: Crotone-Catania (Sky Sport Arena)
  • 20:45 Serie A, giornata 32: Fiorentina-Lazio (Dazn)
  • 21:00 Premier League: Manchester United-Leeds (Sky Sport Calcio)

Pallamano Femminile

  • 22:30 Qualificazioni Europei 2026: Svizzera-Italia (Sky Sport Mix)

Tennis

  • 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix)
  • 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)
  • 11:00 ATP & WTA (Sky Sport 1)

Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 13 aprile: posticipi serie A e serie C, Italdonne di pallamano

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

Novakid

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio