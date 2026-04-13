Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 13 aprile: posticipi serie A e serie C, Italdonne di pallamano

Il palinsesto sportivo di oggi spazia dal calcio al tennis, passando per basket, pallamano e atletica

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La giornata odierna offre una vasta gamma di appuntamenti dedicati agli amanti dello sport, con un palinsesto ricco e variegato che copre discipline differenti, sia individuali che di squadra. Tra gli eventi più interessanti troviamo le gare di calcio, che spaziano dalla Serie A alla Primavera e alla Serie C, con sfide avvincenti come Fiorentina-Lazio e Manchester United-Leeds. Non mancano poi le emozioni del basket con la partita di Serie A tra Virtus Bologna e Cantù, e quelle del tennis, con le dirette ATP e WTA su diversi canali Sky. Da segnalare anche la pallamano femminile, impegnata nelle qualificazioni agli Europei 2026, e l’atletica leggera con i Mondiali di marcia a squadre presenti in mattinata su Rai Sport.

La varietà delle competizioni e la diversità delle emittenti, tra pay e gratuite, permettono agli sportivi di seguire i propri eventi preferiti in modo flessibile e completo, confermando la centralità dello sport nel palinsesto televisivo odierno.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

07:30 Mondiali di marcia a squadre Brasilia 2026 (Rai Sport)

Basket

20:00 Serie A: Virtus Bologna-Cantù (Sky Sport Basket)

Calcio

00:00 Liga Profesional: Lanus-Banfield (Sportitalia)

Liga Profesional: Lanus-Banfield (Sportitalia) 11:00 Primavera 1: Verona-Lazio (Sportitalia)

Primavera 1: Verona-Lazio (Sportitalia) 15:00 Primavera 1: Torino-Cremonese (Sportitalia)

Primavera 1: Torino-Cremonese (Sportitalia) 17:00 Primavera 1: Milan-Atalanta (Sportitalia)

Primavera 1: Milan-Atalanta (Sportitalia) 20:30 Serie C: Crotone-Catania (Rai Sport)

Serie C: Crotone-Catania (Rai Sport) 20:30 Serie C: Benevento-Cavese (Sky Sport 1)

Serie C: Benevento-Cavese (Sky Sport 1) 20:30 Serie C: Crotone-Catania (Sky Sport Arena)

Serie C: Crotone-Catania (Sky Sport Arena) 20:45 Serie A, giornata 32: Fiorentina-Lazio (Dazn)

Serie A, giornata 32: Fiorentina-Lazio (Dazn) 21:00 Premier League: Manchester United-Leeds (Sky Sport Calcio)

Pallamano Femminile

22:30 Qualificazioni Europei 2026: Svizzera-Italia (Sky Sport Mix)

Tennis

11:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix)

ATP & WTA (Sky Sport Mix) 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis) 11:00 ATP & WTA (Sky Sport 1)

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