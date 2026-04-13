Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 13 aprile: posticipi serie A e serie C, Italdonne di pallamano

La giornata odierna offre una vasta gamma di appuntamenti dedicati agli amanti dello sport, con un palinsesto ricco e variegato che copre discipline differenti, sia individuali che di squadra. Tra gli eventi più interessanti troviamo le gare di calcio, che spaziano dalla Serie A alla Primavera e alla Serie C, con sfide avvincenti come Fiorentina-Lazio e Manchester United-Leeds. Non mancano poi le emozioni del basket con la partita di Serie A tra Virtus Bologna e Cantù, e quelle del tennis, con le dirette ATP e WTA su diversi canali Sky. Da segnalare anche la pallamano femminile, impegnata nelle qualificazioni agli Europei 2026, e l’atletica leggera con i Mondiali di marcia a squadre presenti in mattinata su Rai Sport.
La varietà delle competizioni e la diversità delle emittenti, tra pay e gratuite, permettono agli sportivi di seguire i propri eventi preferiti in modo flessibile e completo, confermando la centralità dello sport nel palinsesto televisivo odierno.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Atletica Leggera
- 07:30 Mondiali di marcia a squadre Brasilia 2026 (Rai Sport)
Basket
- 20:00 Serie A: Virtus Bologna-Cantù (Sky Sport Basket)
Calcio
- 00:00 Liga Profesional: Lanus-Banfield (Sportitalia)
- 11:00 Primavera 1: Verona-Lazio (Sportitalia)
- 15:00 Primavera 1: Torino-Cremonese (Sportitalia)
- 17:00 Primavera 1: Milan-Atalanta (Sportitalia)
- 20:30 Serie C: Crotone-Catania (Rai Sport)
- 20:30 Serie C: Benevento-Cavese (Sky Sport 1)
- 20:30 Serie C: Crotone-Catania (Sky Sport Arena)
- 20:45 Serie A, giornata 32: Fiorentina-Lazio (Dazn)
- 21:00 Premier League: Manchester United-Leeds (Sky Sport Calcio)
Pallamano Femminile
- 22:30 Qualificazioni Europei 2026: Svizzera-Italia (Sky Sport Mix)
Tennis
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix)
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport 1)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.