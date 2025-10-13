Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 13 ottobre 2025

Scopri gli eventi di Tennis e Calcio in diretta sui principali canali TV italiani.

La giornata sportiva di lunedì 13 ottobre 2025 propone un palinsesto ricco e variegato dedicato principalmente a due discipline molto seguite in Italia: il tennis e il calcio. Sin dalle prime ore del mattino, gli appassionati di tennis potranno seguire in diretta le partite del circuito ATP & WTA su numerosi canali Sky, tra cui Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 1 e Sky Sport Mix. Le trasmissioni coprono diverse fasce orarie, garantendo una copertura completa di diversi tornei internazionali.

Nel corso della serata, l’attenzione si sposterà sul calcio, con alcune partite di Serie C di grande interesse, come gli incontri Trento-Pro Vercelli e Dolomiti Bellunesi-Lumezzane, quest’ultimo trasmesso anche in chiaro su Rai Sport. Parallelamente si disputeranno le sfide di qualificazione ai Mondiali 2026, con la cruciale partita Islanda-Francia su Sky Sport 1 e la diretta gol su Sky Sport Calcio. Questi eventi evidenziano come la programmazione odierna offra opportunità di intrattenimento sportive di primo piano, sia per i fan del tennis sia per gli appassionati di calcio.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio

20:30 Serie C: Trento-Pro Vercelli (Sky Sport Max)

Tennis

04:30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)

ATP & WTA (Sky Sport Mix) 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)

