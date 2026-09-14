Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 14 settembre 2026: tre posticipi di serie A ed Europei volley

Programmazione tv sportiva oggi: calcio, tennis e pallavolo in diretta sulle principali emittenti

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Oggi la programmazione sportiva offre un palinsesto ricco e variegato che interessa appassionati di diversi ambiti, dal calcio al tennis, passando per la pallavolo maschile. La giornata è caratterizzata da match di grande livello e competizioni internazionali, con una copertura ampia da parte di emittenti sia in chiaro che a pagamento, come Sky, Dazn e Sportitalia. Nel dettaglio, il calcio propone sfide molto attese quali il match di Serie A tra Inter e Udinese, trasmesso su diversi canali, e incontri della Liga Profesional sudamericana. Parallelamente, la scena del tennis è animata dal circuito ATP e WTA con dirette su Sky Sport Tennis. Non mancano inoltre eventi di rilievo nel pallavolo maschile, in particolare con le partite degli Europei 2026, che vedono protagoniste nazionali come Serbia, Olanda, Romania e Turchia, seguite in diretta sui canali specializzati di Sky Sport. Questa varietà di proposte sportive rende la giornata televisiva dinamica e interessante per gli appassionati di ogni disciplina.