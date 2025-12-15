Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 15 dicembre: posticipi serie A e serie C e Premier League

Programmazione sportiva e dirette tv di calcio e basket per oggi

Oggi la programmazione sportiva televisiva propone una ricca varietà di appuntamenti dedicati a diverse discipline. Tra queste spiccano il calcio e il basket, che dominano la scena con partite di alto livello e competizioni sia nazionali che internazionali. Per gli appassionati di calcio, la giornata è particolarmente intensa con incontri di Serie A, Serie C e Premier League che si susseguono in contemporanea su diversi canali. La sfida tra Roma e Como in Serie A è trasmessa su più emittenti, offrendo molteplici opzioni per la visione, mentre la Serie C presenta match interessanti come Crotone-Casarano, Foggia-Monopoli e Vis Pesaro-Ravenna. Il basket, invece, propone due incontri NBA molto seguiti con le sfide Detroit-Boston e Denver-Houston, entrambe trasmesse in diretta su Sky Sport Basket, per la gioia degli amanti del grande basket americano. Questa giornata è quindi una vera e propria festa per gli sportivi televisivi, che possono scegliere tra una gamma ampia di eventi e gustarsi l’emozione di partite dal vivo trasmesse sui principali canali italiani, sia in chiaro che a pagamento.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

01:00 NBA: Detroit-Boston (Sky Sport Basket, pay)

NBA: Detroit-Boston (Sky Sport Basket, pay) 03:30 NBA: Denver-Houston (Sky Sport Basket, pay)

CALCIO

20:30 Serie C: Crotone-Casarano (Sky Sport Mix, pay)

Serie C: Crotone-Casarano (Sky Sport Mix, pay) 20:30 Serie C: Foggia-Monopoli (Rai Sport)

Serie C: Foggia-Monopoli (Rai Sport) 20:30 Serie C: Vis Pesaro-Ravenna (Sky Sport Arena, pay)

Serie C: Vis Pesaro-Ravenna (Sky Sport Arena, pay) 20:45 Serie A: Roma-Como (Sky, pay)

Serie A: Roma-Como (Sky, pay) 20:45 Serie A: Roma-Como (Sky Sport Calcio, pay)

Serie A: Roma-Como (Sky Sport Calcio, pay) 20:45 Serie A: Roma-Como (Dazn, pay)

Serie A: Roma-Como (Dazn, pay) 21:00 Premier League: Manchester United-Bournemouth (Sky Sport Max, pay)

