Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 15 giugno 2026: Spagna-Capo Verde, Belgio-Egitto e Arabia-Uruguay ai Mondiali

Oggi la giornata sportiva televisiva si presenta ricca e varia, con appuntamenti di grande interesse per tutti gli appassionati. Tra gli sport protagonisti spiccano il calcio, che con i Mondiali 2026 regala una serie di emozionanti match in diretta, il tennis con le sfide ATP & WTA su Sky, e la pallanuoto femminile di Serie A1, che vedrà la partita Rapallo-Catania trasmessa in chiaro. Le sfide di calcio si susseguono lungo tutta la giornata, con partite che iniziano già da notte fonda e si concludono dopo cena, con possibilità di visione sia su piattaforme pay che in chiaro, come Rai 1 e Rai Sport. Il tennis si affida a canali dedicati Sky Sport, mentre la pallanuoto femminile offre un interessante appuntamento in diretta gratuita per gli appassionati di questo sport. Quindi, un palinsesto che accontenta gli amanti di diverse discipline, dalla potenza della pallanuoto alla tecnica del tennis fino all’adrenalina delle partite mondiali di calcio.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Calcio
- 00:00 Arabia Saudita-Uruguay (Mondiali 2026) – Dazn (pay)
- 03:00 Iran-Nuova Zelanda (Mondiali 2026) – Dazn (pay)
- 04:00 Svezia-Tunisia (Mondiali 2026) – Dazn (pay)
- 18:00 Spagna-Capo Verde (Mondiali 2026) – Dazn (pay)
- 21:00 Belgio-Egitto (Mondiali 2026) – Dazn (pay)
- 21:00 Belgio-Egitto (Mondiali 2026) – Rai 1 (free)
Pallanuoto Femminile
- 19:30 Rapallo-Catania (Serie A1) – Rai Sport (free)
Tennis
- 11:00 ATP & WTA – Sky Sport Tennis (pay)
- 11:00 ATP & WTA – Sky Sport Mix (pay)
- 11:00 ATP & WTA – Sky Sport 1 (pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.