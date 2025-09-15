Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 15 settembre 2025: Verona-Cremonese, Como-Genoa e Mondiali di atletica

La giornata di oggi è ricca di appuntamenti sportivi imperdibili sulle principali emittenti italiane, con un’offerta variegata che spazia dall’atletica leggera al calcio, passando per i tornei tennistici ATP & WTA. I Mondiali di Tokyo 2025 di atletica leggera propongono la 3a giornata con la sessione serale trasmessa da Rai Sport, Rai 2 ed Eurosport, con una programmazione completamente in chiaro.
Nel calcio è una giornata intensa che coinvolge diverse competizioni: dal Primavera 1 con due incontri su Sportitalia, alla Serie A con partite di cartello come Verona-Cremonese su Dazn e Como-Genoa in multipla copertura tra Sky, Dazn e Sky Sport Calcio. In Serie C si segnalano diversi match trasmessi tra Rai Sport e Sky Sport.
Per gli appassionati del tennis, invece, la programmazione è concentrata dal mattino su Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, con contenuti a pagamento dedicati agli eventi ATP & WTA.
Insomma, un lunedì sportivo molto dinamico e variegato, con tante possibilità di scelta per seguire le discipline preferite sia in chiaro che su piattaforme pay.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Atletica Leggera
- 12:30 Mondiali Tokyo 2025 – 3a giornata (Sessione serale) (Eurosport)
- 12:30 Mondiali Tokyo 2025 – 3a giornata (Sessione serale) (Rai Sport)
- 13:30 Mondiali Tokyo 2025 – 3a giornata (Sessione serale) (Rai 2)
Calcio
- 15:00 Primavera 1: Verona-Cesena (Sportitalia)
- 17:00 Primavera 1: Torino-Sassuolo (Sportitalia)
- 18:30 Serie A (3° giornata): Verona-Cremonese (Dazn)
- 20:30 Serie C: Cittadella-L.R. Vicenza (Rai Sport)
- 20:30 Serie C: Cittadella-L.R. Vicenza (Sky Sport 1)
- 20:30 Serie C: Cavese-Giugliano (Sky Sport Arena)
- 20:45 Serie A (3° giornata): Como-Genoa (Dazn)
- 20:45 Serie A (3° giornata): Como-Genoa (Sky)
- 20:45 Serie A (0° giornata): Como-Genoa (Sky Sport Calcio)
- 21:00 LaLiga (4° giornata): Espanyol-Maiorca (Dazn)
Tennis
- 07:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.