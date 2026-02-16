Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 16 febbraio: Cagliari-Lecce, Olimpiadi invernali e Sinner a Doha

Scopri la guida completa agli eventi sportivi in diretta tv di oggi 16 febbraio 2026

La giornata sportiva di oggi propone un ricco palinsesto dedicato agli appassionati con diverse discipline che si alternano sulle principali emittenti italiane gratuite e a pagamento. Tra i protagonisti non potevano mancare le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, con tanti appuntamenti di sci alpino visibili su Eurosport, Rai 2 e Rai Sport, che offrono le manche di slalom maschile in diretta. L’atmosfera del grande evento olimpico trova spazio con numerose trasmissioni di gare, racconti e approfondimenti. Il calcio continua a tenere alta l’attenzione con sfide importanti sia in Serie A che in Serie C, visibili soprattutto sulle piattaforme Sky e Dazn: spiccano Cagliari-Lecce, una partita clou del campionato, e i match di Serie C come Pineto-Ternana e Pergolettese-Union Brescia. Anche il calcio giovanile ha il suo spazio con la partita del Primavera 1 Sassuolo-Atalanta trasmessa da Sportitalia. Per gli appassionati di tennis, infine, si segnalano dirette di tornei ATP e WTA sulle emittenti Sky Sport dedicate, aprendo la giornata con diverse opzioni di visione. C’è che Sinner sfida il ceco Machac nel debutto all’Atp 500 di Doha (2-0 a favore di Jannik nei precedenti). Il match sarà trasmesso in diretta alle 17.30 su Skysport Uno, Sky Sport Tennis

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio

15:00 Primavera 1: Sassuolo-Atalanta (Sportitalia, gratuito)

Primavera 1: Sassuolo-Atalanta (Sportitalia, gratuito) 20:30 Serie C: Pineto-Ternana (Sky Sport Mix, a pagamento)

Serie C: Pineto-Ternana (Sky Sport Mix, a pagamento) 20:30 Serie C: Pergolettese-Union Brescia (Sky Sport Arena, a pagamento)

Serie C: Pergolettese-Union Brescia (Sky Sport Arena, a pagamento) 20:30 Serie C: Ospitaletto Franciacorta-Inter U23 (Sky Sport 1, a pagamento)

Serie C: Ospitaletto Franciacorta-Inter U23 (Sky Sport 1, a pagamento) 20:45 Serie A: Cagliari-Lecce (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio, a pagamento)

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

09:00 Eventi vari (Eurosport, gratuito)

Eventi vari (Eurosport, gratuito) 09:45 Eventi vari (Rai 2, gratuito)

Eventi vari (Rai 2, gratuito) 10:00 Sci Alpino, Slalom M 1a manche (Eurosport, Rai 2, gratuito)

Sci Alpino, Slalom M 1a manche (Eurosport, Rai 2, gratuito) 11:00 Eventi vari (Eurosport, Rai 2, gratuito)

Eventi vari (Eurosport, Rai 2, gratuito) 13:00 Eventi vari (Rai Sport, gratuito)

Eventi vari (Rai Sport, gratuito) 13:30 Sci Alpino, Slalom M 2a manche (Eurosport, Rai 2, gratuito)

Sci Alpino, Slalom M 2a manche (Eurosport, Rai 2, gratuito) 14:30 Eventi vari (Eurosport, Rai 2, gratuito)

Eventi vari (Eurosport, Rai 2, gratuito) 18:10 Eventi vari (Rai 2, gratuito)

Eventi vari (Rai 2, gratuito) 19:00 Eventi vari (Rai Sport, gratuito)

Eventi vari (Rai Sport, gratuito) 21:00 Eventi vari (Rai 2, gratuito)

Sci Alpino

10:00 Slalom M 1a manche (Eurosport, Rai 2, gratuito)

Slalom M 1a manche (Eurosport, Rai 2, gratuito) 13:30 Slalom M 2a manche (Eurosport, Rai 2, gratuito)

Tennis

08:00 Tornei ATP & WTA (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, a pagamento)

