Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 16 febbraio: Cagliari-Lecce, Olimpiadi invernali e Sinner a Doha

La giornata sportiva di oggi propone un ricco palinsesto dedicato agli appassionati con diverse discipline che si alternano sulle principali emittenti italiane gratuite e a pagamento. Tra i protagonisti non potevano mancare le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, con tanti appuntamenti di sci alpino visibili su Eurosport, Rai 2 e Rai Sport, che offrono le manche di slalom maschile in diretta. L’atmosfera del grande evento olimpico trova spazio con numerose trasmissioni di gare, racconti e approfondimenti. Il calcio continua a tenere alta l’attenzione con sfide importanti sia in Serie A che in Serie C, visibili soprattutto sulle piattaforme Sky e Dazn: spiccano Cagliari-Lecce, una partita clou del campionato, e i match di Serie C come Pineto-Ternana e Pergolettese-Union Brescia. Anche il calcio giovanile ha il suo spazio con la partita del Primavera 1 Sassuolo-Atalanta trasmessa da Sportitalia. Per gli appassionati di tennis, infine, si segnalano dirette di tornei ATP e WTA sulle emittenti Sky Sport dedicate, aprendo la giornata con diverse opzioni di visione. C’è che Sinner sfida il ceco Machac nel debutto all’Atp 500 di Doha (2-0 a favore di Jannik nei precedenti). Il match sarà trasmesso in diretta alle 17.30 su Skysport Uno, Sky Sport Tennis
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Calcio
- 15:00 Primavera 1: Sassuolo-Atalanta (Sportitalia, gratuito)
- 20:30 Serie C: Pineto-Ternana (Sky Sport Mix, a pagamento)
- 20:30 Serie C: Pergolettese-Union Brescia (Sky Sport Arena, a pagamento)
- 20:30 Serie C: Ospitaletto Franciacorta-Inter U23 (Sky Sport 1, a pagamento)
- 20:45 Serie A: Cagliari-Lecce (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio, a pagamento)
Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
- 09:00 Eventi vari (Eurosport, gratuito)
- 09:45 Eventi vari (Rai 2, gratuito)
- 10:00 Sci Alpino, Slalom M 1a manche (Eurosport, Rai 2, gratuito)
- 11:00 Eventi vari (Eurosport, Rai 2, gratuito)
- 13:00 Eventi vari (Rai Sport, gratuito)
- 13:30 Sci Alpino, Slalom M 2a manche (Eurosport, Rai 2, gratuito)
- 14:30 Eventi vari (Eurosport, Rai 2, gratuito)
- 18:10 Eventi vari (Rai 2, gratuito)
- 19:00 Eventi vari (Rai Sport, gratuito)
- 21:00 Eventi vari (Rai 2, gratuito)
Sci Alpino
- 10:00 Slalom M 1a manche (Eurosport, Rai 2, gratuito)
- 13:30 Slalom M 2a manche (Eurosport, Rai 2, gratuito)
Tennis
- 08:00 Tornei ATP & WTA (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, a pagamento)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.