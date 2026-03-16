Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 16 marzo: serie A, serie C, Premier e baseball

Scopri gli appuntamenti sportivi più importanti trasmessi in diretta TV oggi, dai campionati di calcio alle sfide di basket e baseball.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Oggi la programmazione televisiva offre una ricca selezione di eventi legati al mondo dello sport, spaziando dal basket al baseball, passando naturalmente per il dominante calcio. Per gli appassionati della palla a spicchi, la notte porta con sé sfide intense di NBA, con Atlanta che affronta Orlando e Houston che si misura con i Los Angeles Lakers, mentre Boston si scontra con Phoenix. Sul fronte del baseball, l’attenzione è puntata sulla semifinale 2 del World Baseball Classic, un appuntamento fondamentale che si preannuncia molto combattuto. Il calcio oggi propone partite di vari campionati tra cui la Primavera 1 con incontri come Parma-Lecce, Monza-Cesena e Fiorentina-Roma, mentre le ore serali sono dominate da match di Serie C e Serie A, culminando con la partita di Premier League Brentford-Wolverhampton. Le emittenti gratuite e in chiaro, come Sportitalia e Rai Sport, convivono con i canali pay come Sky Sport e Dazn, offrendo agli spettatori una vasta scelta per seguire dal vivo le proprie squadre preferite.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASEBALL

01:00 World Baseball Classic – Semifinale 2 (Sky Sport Arena, pay)

BASKET

00:00 NBA – Atlanta-Orlando (Sky Sport Basket, pay)

NBA – Atlanta-Orlando (Sky Sport Basket, pay) 01:00 NBA – Boston-Phoenix (Sky Sport 1, pay)

NBA – Boston-Phoenix (Sky Sport 1, pay) 02:30 NBA – Houston-L.A. Lakers (Sky Sport Basket, pay)

CALCIO

12:00 Primavera 1 – Parma-Lecce (Sportitalia, free)

Primavera 1 – Parma-Lecce (Sportitalia, free) 14:00 Primavera 1 – Monza-Cesena (Sportitalia, free)

Primavera 1 – Monza-Cesena (Sportitalia, free) 18:00 Primavera 1 – Fiorentina-Roma (Sportitalia, free)

Primavera 1 – Fiorentina-Roma (Sportitalia, free) 20:30 Serie C – L.R. Vicenza-Inter (Rai Sport, free)

Serie C – L.R. Vicenza-Inter (Rai Sport, free) 20:30 Serie C – L.R. Vicenza-Inter U23 (Sky Sport 1, pay)

Serie C – L.R. Vicenza-Inter U23 (Sky Sport 1, pay) 20:45 Serie A – Cremonese-Fiorentina (Dazn, pay)

Serie A – Cremonese-Fiorentina (Dazn, pay) 21:00 Premier League – Brentford-Wolverhampton (Sky Sport Calcio, pay)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp