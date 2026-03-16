Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 16 marzo: serie A, serie C, Premier e baseball

Oggi la programmazione televisiva offre una ricca selezione di eventi legati al mondo dello sport, spaziando dal basket al baseball, passando naturalmente per il dominante calcio. Per gli appassionati della palla a spicchi, la notte porta con sé sfide intense di NBA, con Atlanta che affronta Orlando e Houston che si misura con i Los Angeles Lakers, mentre Boston si scontra con Phoenix. Sul fronte del baseball, l’attenzione è puntata sulla semifinale 2 del World Baseball Classic, un appuntamento fondamentale che si preannuncia molto combattuto. Il calcio oggi propone partite di vari campionati tra cui la Primavera 1 con incontri come Parma-Lecce, Monza-Cesena e Fiorentina-Roma, mentre le ore serali sono dominate da match di Serie C e Serie A, culminando con la partita di Premier League Brentford-Wolverhampton. Le emittenti gratuite e in chiaro, come Sportitalia e Rai Sport, convivono con i canali pay come Sky Sport e Dazn, offrendo agli spettatori una vasta scelta per seguire dal vivo le proprie squadre preferite.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
BASEBALL
- 01:00 World Baseball Classic – Semifinale 2 (Sky Sport Arena, pay)
BASKET
- 00:00 NBA – Atlanta-Orlando (Sky Sport Basket, pay)
- 01:00 NBA – Boston-Phoenix (Sky Sport 1, pay)
- 02:30 NBA – Houston-L.A. Lakers (Sky Sport Basket, pay)
CALCIO
- 12:00 Primavera 1 – Parma-Lecce (Sportitalia, free)
- 14:00 Primavera 1 – Monza-Cesena (Sportitalia, free)
- 18:00 Primavera 1 – Fiorentina-Roma (Sportitalia, free)
- 20:30 Serie C – L.R. Vicenza-Inter (Rai Sport, free)
- 20:30 Serie C – L.R. Vicenza-Inter U23 (Sky Sport 1, pay)
- 20:45 Serie A – Cremonese-Fiorentina (Dazn, pay)
- 21:00 Premier League – Brentford-Wolverhampton (Sky Sport Calcio, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.