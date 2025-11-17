Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 17 novembre 2025: Mondiali, serie C e basket

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta TV tra calcio e basket, dalle Serie italiane alle qualificazioni mondiali

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di appuntamenti sportivi ci attende oggi, con un’offerta variegata che vede protagonisti principalmente Calcio e Basket. Sia gli appassionati di calcio che quelli di basket avranno ampie possibilità di seguire le loro competizioni preferite in diretta sulle principali emittenti sportive. In particolare, il calcio offre partite di rilievo come quelle della Serie C con Foggia-Cavese su Rai Sport, e gli incontri delle Qualificazioni Mondiali 2026, tra cui la sfida Germania-Slovacchia su Sky Sport Arena e il formato ‘Diretta Gol’ su Sky Sport Calcio, sebbene quest’ultimo sia disponibile solo a pagamento. Nel basket spiccano i confronti di Serie A con il doppio incontro tra Treviso e Virtus Bologna, trasmessi su Sky Sport Basket e Sky Sport 1, così come la partita di NBA tra Cleveland e Milwaukee, anch’essa visibile su Sky Sport Basket. Questa intensa programmazione permette di seguire con attenzione sia i campionati nazionali che le competizioni internazionali, mettendo in luce atleti e squadre di diversi livelli in partite dal grande fascino sportivo.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

01:00 NBA: Cleveland-Milwaukee (Sky Sport Basket, a pagamento)

NBA: Cleveland-Milwaukee (Sky Sport Basket, a pagamento) 20:00 Serie A: Universo Treviso-Virtus Bologna (Sky Sport Basket, a pagamento)

Serie A: Universo Treviso-Virtus Bologna (Sky Sport Basket, a pagamento) 20:00 Serie A: Nutribullet Treviso Basket-Virtus Bologna (Sky Sport 1, a pagamento)

Calcio

20:30 Serie C: Foggia-Cavese (Rai Sport, gratuito)

Serie C: Foggia-Cavese (Rai Sport, gratuito) 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026: Diretta Gol (Sky Sport Calcio, a pagamento)

Qualificazioni Mondiali 2026: Diretta Gol (Sky Sport Calcio, a pagamento) 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026: Germania-Slovacchia (Sky Sport Arena, a pagamento)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp