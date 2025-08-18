Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 18 agosto 2025: Sinner-Alcaraz e la coppa Italia

Scopri la ricca offerta di calcio e tennis oggi in diretta sulle principali emittenti italiane.

Una giornata ricca di avvenimenti sportivi quella di oggi, con un palinsesto dedicato principalmente a due grandi protagonisti: il calcio e il tennis. Le società italiane e internazionali si sfidano su vari campi con match che spaziano dai tornei giovanili di calcio Primavera 1, alle sfide della Coppa Italia, fino agli incontri di campionati esteri come la Premier League inglese e la LaLiga spagnola.

Nel frattempo il mondo del tennis propone finali di grande rilievo nei tornei ATP 1000 e WTA 1000 di Cincinnati, trasmessi in esclusiva sulle piattaforme Sky Sport. In campo anche Sinner nella finale con Alxaraz. In aggiunta, diversi eventi del circuito ATP & WTA arricchiscono ulteriormente l’offerta televisiva, con canali specializzati come Sky Sport Tennis e Sky Sport 1 pronti a trasmettere tutto l’evento in pay per view. Alcune partite di calcio saranno inoltre visibili in chiaro su canali come Sportitalia, 20 e Italia 1, garantendo così anche a chi non è abbonato a pay-tv l’accesso alle emozioni del campo.

Grazie a questa vasta programmazione, gli appassionati di sport potranno trascorrere una giornata coinvolgente, seguendo in diretta i loro eventi preferiti e godendo di uno spettacolo sportivo di alto livello su molteplici canali.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio

16:30 Primavera 1: Parma-Roma (Sportitalia, gratuito)

19:00 Primavera 1: Atalanta-Verona (Sportitalia, gratuito)

18:00 Coppa Italia: Verona-Audace Cerignola (Mediaset Infinity, pay & 20, gratuito)

18:30 Coppa Italia: Spezia-Sampdoria (Mediaset Infinity, pay & Italia 1, gratuito)

20:45 Coppa Italia: Udinese-Carrarese (Mediaset Infinity, pay & 20, gratuito)

21:15 Coppa Italia: Torino-Modena (Mediaset Infinity, pay & Italia 1, gratuito)

21:00 LaLiga: Elche-Betis Siviglia (Dazn, pay)

21:00 Premier League: Leeds-Everton (Sky Sport Calcio, pay)

Tennis

00:00 WTA 1000 Cincinnati – Finale Singolare (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)

17:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 1, pay)

21:00 ATP 1000 Cincinnati – Finale Singolare (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, pay)

