Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 18 maggio: Arsenal-Burnley di Premier League e serie A di basket

Oggi il palinsesto televisivo sportivo offre un’ampia scelta di eventi per tutti gli appassionati. Dalle sfide avvincenti di basket con la Serie A che vede in campo Brescia e Trieste, al tennis con gli incontri di ATP & WTA proposti in diverse emittenti. Non manca nemmeno il calcio, con un’interessante partita della Premier League tra Arsenal e Burnley. L’offerta è arricchita da trasmissioni sia in diretta pay che gratuite, così da accontentare ogni tipo di telespettatore e garantire un ricco palinsesto sportivo.
La giornata si presenta ricca di emozioni, con incontri di alto livello che si potranno seguire su canali dedicati come Sky Sport Basket e Sky Sport Calcio, ma anche su canali gratuiti come Cielo, permettendo a un pubblico più vasto di godersi gli eventi sportivi del giorno. Le tante opzioni di visione riflettono la passione per lo sport e la varietà che la televisione italiana sceglie di proporre quotidianamente illustriando gli eventi più importanti a livello nazionale e internazionale.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 20:00 Brescia-Trieste (Serie A) – Sky Sport Basket (pay)
- 20:30 Brescia-Trieste (Serie A) – Cielo (free)
Calcio
- 21:00 Arsenal-Burnley (Premier League) – Sky Sport Calcio (pay)
- 21:00 Arsenal-Burnley (Premier League) – Sky Sport 1 (pay)
Tennis
- 10:30 ATP & WTA – Sky Sport Tennis (pay)
- 10:30 ATP & WTA – Sky Sport Mix (pay)
- 10:30 ATP & WTA – Sky Sport 1 (pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.