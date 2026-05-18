Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 18 maggio: Arsenal-Burnley di Premier League e serie A di basket

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta oggi sui canali TV italiani

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Oggi il palinsesto televisivo sportivo offre un’ampia scelta di eventi per tutti gli appassionati. Dalle sfide avvincenti di basket con la Serie A che vede in campo Brescia e Trieste, al tennis con gli incontri di ATP & WTA proposti in diverse emittenti. Non manca nemmeno il calcio, con un’interessante partita della Premier League tra Arsenal e Burnley. L’offerta è arricchita da trasmissioni sia in diretta pay che gratuite, così da accontentare ogni tipo di telespettatore e garantire un ricco palinsesto sportivo.

La giornata si presenta ricca di emozioni, con incontri di alto livello che si potranno seguire su canali dedicati come Sky Sport Basket e Sky Sport Calcio, ma anche su canali gratuiti come Cielo, permettendo a un pubblico più vasto di godersi gli eventi sportivi del giorno. Le tante opzioni di visione riflettono la passione per lo sport e la varietà che la televisione italiana sceglie di proporre quotidianamente illustriando gli eventi più importanti a livello nazionale e internazionale.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

20:00 Brescia-Trieste (Serie A) – Sky Sport Basket (pay)

Brescia-Trieste (Serie A) – Sky Sport Basket (pay) 20:30 Brescia-Trieste (Serie A) – Cielo (free)

Calcio

21:00 Arsenal-Burnley (Premier League) – Sky Sport Calcio (pay)

Arsenal-Burnley (Premier League) – Sky Sport Calcio (pay) 21:00 Arsenal-Burnley (Premier League) – Sky Sport 1 (pay)

Tennis

10:30 ATP & WTA – Sky Sport Tennis (pay)

ATP & WTA – Sky Sport Tennis (pay) 10:30 ATP & WTA – Sky Sport Mix (pay)

ATP & WTA – Sky Sport Mix (pay) 10:30 ATP & WTA – Sky Sport 1 (pay)

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