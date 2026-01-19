Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 19 gennaio: serie A, Premier e Australian Open

Scopri tutti gli eventi di tennis, basket, calcio e pallanuoto maschile in diretta TV oggi

Una giornata ricca di emozioni sportive attende gli appassionati sulle principali emittenti italiane. Oggi il palinsesto è dominato da diverse discipline: tennis, basket, calcio e pallanuoto maschile offrono una varietà di eventi da non perdere. Lo spettacolo del tennis è garantito con le tante dirette dall’Australian Open, uno dei tornei più prestigiosi del circuito internazionale, tutte trasmesse in chiaro su Eurosport ed Eurosport 2. Per gli amanti del basket, la NBA propone partite di alto livello con squadre come Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers e Boston Celtics, visibili sui canali Sky Sport Basket e Sky Sport 1 in modalità pay. Il calcio è protagonista con match importanti della Serie A, Serie C e Premier League, offerti da Rai Sport, Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport Arena, accontentando così i fan di vari campionati. Infine, per gli appassionati della pallanuoto maschile, da segnalare gli Europei di Belgrado 2026 in diretta su Rai Sport. Una giornata con tante opportunità per godersi lo sport in tutte le sue sfaccettature.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

02:00 NBA: Detroit Pistons-Boston Celtics (Sky Sport Basket)

NBA: Detroit Pistons-Boston Celtics (Sky Sport Basket) 19:00 NBA: Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)

NBA: Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks (Sky Sport Basket, Sky Sport 1) 20:30 NBA: Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder (Sky Sport Basket)

NBA: Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder (Sky Sport Basket) 21:30 NBA: Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder (Sky Sport 1)

NBA: Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder (Sky Sport 1) 23:00 NBA: New York Knicks-Dallas Mavericks (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)

Calcio

18:30 Serie A, Cremonese-Verona (Dazn)

Serie A, Cremonese-Verona (Dazn) 20:30 Serie C, Cosenza-Crotone (Rai Sport, Sky Sport Calcio)

Serie C, Cosenza-Crotone (Rai Sport, Sky Sport Calcio) 20:45 Serie A, Lazio-Como (Dazn)

Serie A, Lazio-Como (Dazn) 21:00 Premier League, Brighton-Bournemouth (Sky Sport Arena)

Pallanuoto Maschile

18:00 Europei Belgrado 2026 (Rai Sport)

Tennis

01:30 Australian Open (Eurosport, Eurosport 2)

Australian Open (Eurosport, Eurosport 2) 04:30 Australian Open (Eurosport, Eurosport 2)

Australian Open (Eurosport, Eurosport 2) 06:30 Australian Open (Eurosport, Eurosport 2)

Australian Open (Eurosport, Eurosport 2) 08:30 Australian Open (Eurosport)

Australian Open (Eurosport) 09:00 Australian Open (Eurosport 2)

Australian Open (Eurosport 2) 11:00 Australian Open (Eurosport, Eurosport 2)

