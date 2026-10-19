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Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 19 ottobre: posticipi serie A e serie C, Premier e tennis

Serie A, Serie C, Premier League e tennis ATP e WTA: tutti gli appuntamenti sportivi di oggi in diretta tv

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Redazione

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La programmazione sportiva di oggi accompagna gli appassionati dalla notte fino alla prima serata, con appuntamenti distribuiti tra campionati e competizioni internazionali. Si comincia con il calcio sudamericano: all’1.15 il Belgrano affronta il River Plate nella Liga Profesional. Nella mattinata spazio al tennis con le dirette dedicate ai circuiti ATP e WTA, in programma su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. Nel pomeriggio il pallone torna protagonista con Monza-Cagliari, gara di Serie A, mentre la fascia serale propone un calendario particolarmente ricco. In Serie C sono previste tre partite alle 20.30: Giugliano-Foggia, Juventus Next Gen-Renate e Giana Erminio-Union Brescia. Alle 20.45 riflettori su Parma-Torino, altro incontro di Serie A trasmesso da più emittenti. Chiude la serata Tottenham-Coventry, appuntamento di Premier League fissato alle 21. Di seguito il programma completo degli eventi sportivi in diretta tv, con orari e canali per seguire ogni incontro.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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CALCIO

  • 1.15 Liga Profesional: Belgrano-River Plate (Sportitalia)
  • 18.30 Serie A: Monza-Cagliari (Dazn)
  • 20.30 Serie C: Giugliano-Foggia (Sky Sport Mix)
  • 20.30 Serie C: Juventus Next Gen-Renate (Sky Sport 1)
  • 20.30 Serie C: Giana Erminio-Union Brescia (Sky Sport Max)
  • 20.45 Serie A: Parma-Torino (Sky, Sky Sport Calcio, Dazn)
  • 21.00 Premier League: Tottenham-Coventry (Sky Sport Arena)

TENNIS

  • 4.00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)
  • 6.00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)
  • 8.30 ATP & WTA (Sky Sport 1)
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