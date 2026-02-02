Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 2 febbraio 2026: posticipi serie A, serie C e Premier League

La giornata di oggi offre un palinsesto ricco e variegato dedicato agli appassionati di basket, calcio e tennis. Prosegue la stagione NBA con le sfide che vedono protagonisti team di primo piano come i LA Clippers, i Memphis Grizzlies e i Philadelphia 76ers. Per gli amanti del tennis, tante ore di dirette dedicate ai tornei ATP e WTA, trasmesse sui canali di Sky Sport con più opzioni per non perdere nemmeno un colpo. Il calcio domina la programmazione serale con partite di Serie A come la sfida Udinese-Roma disponibile su molte piattaforme pay, ma anche incontri di Serie C, Liga Profesional e Premier League che assicurano un’offerta per ogni tipo di tifoso. Tra i canali in onda spiccano Sky Sport, Dazn, e Sportitalia, che propongono eventi sia a pagamento che in chiaro. Una giornata imperdibile per gli sportivi, con un calendario che spazia da mattina a tarda notte, confermando la passione e la varietà dello sport in televisione.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 01:30 NBA: Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves (Sky Sport 1, pay)
- 04:00 NBA: LA Clippers-Philadelphia 76ers (Sky Sport Basket, pay)
Calcio
- 20:30 Serie C: Giana Erminio-Union Brescia (Sky Sport 1, pay)
- 20:30 Serie C: Giana Erminio-Union Brescia (Rai Sport, free)
- 20:45 Serie A: Udinese-Roma (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio, pay)
- 21:00 Premier League: Sunderland-Burnley (Sky Sport Arena, pay)
- 23:45 Liga Profesional: Tigre-Racing (Sportitalia, free)
Tennis
- 10:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.