Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 2 marzo: posticipi di serie A e Italia-Gran Bretagna di basket

Scopri la diretta TV degli eventi sportivi principali di oggi tra calcio e basket

La giornata sportiva di oggi offre numerosi appuntamenti di grande interesse per gli appassionati, con protagonista il calcio in diverse competizioni a livello nazionale e internazionale, e il basket che propone sfide importanti nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo e nella NBA. Il calcio è in primo piano con il campionato di Serie A che propone incontri chiave come Pisa-Bologna e Udinese-Fiorentina, trasmessi su diverse piattaforme pay, tra cui Dazn e Sky. Da non perdere anche la Liga Profesional con la partita fra Independiente Rivadavia e River Plate, visibile in chiaro su Sportitalia. Sul fronte basket, spiccano le gare di qualificazione europee per la FIBA World Cup, con le sfide di Italia contro Gran Bretagna e Turchia contro Serbia, trasmesse su canali Sky dedicati. Inoltre la NBA porta sullo schermo l’incontro tra Golden State Warriors e L.A. Clippers nella prima serata.

Questi eventi rappresentano un’offerta variegata e ricca di emozioni, che accompagnerà gli appassionati attraverso tutta la giornata con appuntamenti in prima serata e orari più insoliti, coprendo così una vasta gamma di preferenze sportive.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

01:30 NBA: Golden State Warriors-L.A. Clippers (Sky Sport Basket)

CALCIO

01:30 Liga Profesional: Independiente Rivadavia-River Plate (Sportitalia – in chiaro)

