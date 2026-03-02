Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 2 marzo: posticipi di serie A e Italia-Gran Bretagna di basket

La giornata sportiva di oggi offre numerosi appuntamenti di grande interesse per gli appassionati, con protagonista il calcio in diverse competizioni a livello nazionale e internazionale, e il basket che propone sfide importanti nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo e nella NBA. Il calcio è in primo piano con il campionato di Serie A che propone incontri chiave come Pisa-Bologna e Udinese-Fiorentina, trasmessi su diverse piattaforme pay, tra cui Dazn e Sky. Da non perdere anche la Liga Profesional con la partita fra Independiente Rivadavia e River Plate, visibile in chiaro su Sportitalia. Sul fronte basket, spiccano le gare di qualificazione europee per la FIBA World Cup, con le sfide di Italia contro Gran Bretagna e Turchia contro Serbia, trasmesse su canali Sky dedicati. Inoltre la NBA porta sullo schermo l’incontro tra Golden State Warriors e L.A. Clippers nella prima serata.
Questi eventi rappresentano un’offerta variegata e ricca di emozioni, che accompagnerà gli appassionati attraverso tutta la giornata con appuntamenti in prima serata e orari più insoliti, coprendo così una vasta gamma di preferenze sportive.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
BASKET
- 01:30 NBA: Golden State Warriors-L.A. Clippers (Sky Sport Basket)
- 19:00 FIBA World Cup European Qualifiers: Turchia-Serbia (Sky Sport Arena)
- 19:30 FIBA World Cup European Qualifiers: Italia-Gran Bretagna (Sky Sport 1, Sky Sport Basket)
CALCIO
- 01:30 Liga Profesional: Independiente Rivadavia-River Plate (Sportitalia – in chiaro)
- 18:30 Serie A (Round 27): Pisa-Bologna (Dazn)
- 20:45 Serie A (Round 27): Udinese-Fiorentina (Dazn, Sky, Sky Sport Calcio)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.