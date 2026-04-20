Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 20 aprile: posticipo di A, Premier League e ciclismo

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati dello sport, con un palinsesto variegato che soddisfa diversi gusti e passioni. Tra le discipline in evidenza troviamo il calcio, protagonista con diversi incontri sia della Primavera 1 che della Serie A e Premier League, trasmessi su Sportitalia, Dazn e Sky Sport Calcio. Non mancano poi gli appassionati del ciclismo con la prima tappa del Tour of the Alps che si correrà da Innsbruck a Innsbruck, visibile su Eurosport 2 e Rai Sport. Lo atletica leggera si fa spazio con la celebre Maratona di Boston seguita in diretta da Eurosport 2. A completare l’offerta troviamo emozionanti incontri di basket e basket femminile, con i playoff NBA su Sky Sport Basket e la Serie A1 femminile in onda su Rai Sport. Gli eventi sono trasmessi sia in chiaro sia su piattaforme pay, offrendo molte opportunità per vivere lo sport in diretta comodamente da casa.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Atletica Leggera
- 15:30 Maratona di Boston (Eurosport 2)
Basket
- 01:30 NBA Playoffs (Sky Sport Basket, pay)
- 04:00 NBA Playoffs (Sky Sport Basket, pay)
Basket Femminile
- 20:15 Serie A1: Schio-Venezia (Rai Sport)
Ciclismo
- 13:35 Tour of the Alps – 1a tappa: Innsbruck-Innsbruck (Eurosport 2)
- 13:40 Tour of the Alps – 1a tappa: Innsbruck-Innsbruck (Rai Sport)
Calcio
- 00:30 Liga Profesional: San Lorenzo-Velez Sarsfield (Sportitalia)
- 14:00 Primavera 1: Genoa-Torino (Sportitalia)
- 16:00 Primavera 1: Atalanta-Parma (Sportitalia)
- 18:45 UEFA Youth League Finale (Sky Sport 1, pay)
- 20:45 Serie A, 33ª giornata: Lecce-Fiorentina (Dazn, pay)
- 21:00 Premier League: Crystal Palace-West Ham (Sky Sport Calcio, pay)
- 21:00 Premier League: Crystal Palace-West Ham (Sky Sport 1, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.