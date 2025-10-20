Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 20 ottobre 2025: posticipo serie A, Superlega volley e basket

La guida completa agli eventi sportivi di oggi in diretta sulle principali emittenti italiane

Oggi la programmazione televisiva dedicata allo sport offre una varietà di appuntamenti imperdibili per tutti gli appassionati. Tra i protagonisti della giornata troviamo il calcio con match di campionati diversi come la Serie A, la Serie C, la Primavera 1 e la Premier League, con sfide di grande interesse tra squadre come Cremonese, Udinese, Verona, Cremonese, West Ham e Brentford. Non mancano poi le emozioni del basket con la sfida di Serie A tra Virtus Bologna e Vanoli Cremona, trasmessa su più canali pay. Il tennis domina invece la parte mattutina e notturna con diversi match del circuito ATP & WTA in programmazione su Sky Sport, offrendoci appuntamenti dalle prime ore del mattino alla tarda serata. Completa il quadro lo sport pallavolistico maschile con la partita di SuperLega Verona-Piacenza, visibile su DAZN. Una giornata ricca di eventi che copre molte discipline e soddisfa i palati più diversi, disponibile su reti sia a pagamento sia gratuite.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

20:00 Serie A: Virtus Bologna-Vanoli Cremona (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)

Calcio

16:30 Primavera 1: Verona-Cremonese (Sportitalia)

Primavera 1: Verona-Cremonese (Sportitalia) 20:30 Serie C: Carpi-Ascoli (Rai Sport, Sky Sport Arena)

Serie C: Carpi-Ascoli (Rai Sport, Sky Sport Arena) 20:45 Serie A: Cremonese-Udinese (Sky, Sky Sport Calcio, DAZN)

Serie A: Cremonese-Udinese (Sky, Sky Sport Calcio, DAZN) 21:00 Premier League: West Ham-Brentford (Sky Sport Max)

Pallavolo Maschile

20:30 SuperLega: Verona-Piacenza (DAZN)

Tennis

03:30 ATP & WTA (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

ATP & WTA (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1) 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1) 09:00 ATP & WTA (Sky Sport Max)

ATP & WTA (Sky Sport Max) 13:30 ATP & WTA (Sky Sport Mix)

