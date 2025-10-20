Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 20 ottobre 2025: posticipo serie A, Superlega volley e basket

Oggi la programmazione televisiva dedicata allo sport offre una varietà di appuntamenti imperdibili per tutti gli appassionati. Tra i protagonisti della giornata troviamo il calcio con match di campionati diversi come la Serie A, la Serie C, la Primavera 1 e la Premier League, con sfide di grande interesse tra squadre come Cremonese, Udinese, Verona, Cremonese, West Ham e Brentford. Non mancano poi le emozioni del basket con la sfida di Serie A tra Virtus Bologna e Vanoli Cremona, trasmessa su più canali pay. Il tennis domina invece la parte mattutina e notturna con diversi match del circuito ATP & WTA in programmazione su Sky Sport, offrendoci appuntamenti dalle prime ore del mattino alla tarda serata. Completa il quadro lo sport pallavolistico maschile con la partita di SuperLega Verona-Piacenza, visibile su DAZN. Una giornata ricca di eventi che copre molte discipline e soddisfa i palati più diversi, disponibile su reti sia a pagamento sia gratuite.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 20:00 Serie A: Virtus Bologna-Vanoli Cremona (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
Calcio
- 16:30 Primavera 1: Verona-Cremonese (Sportitalia)
- 20:30 Serie C: Carpi-Ascoli (Rai Sport, Sky Sport Arena)
- 20:45 Serie A: Cremonese-Udinese (Sky, Sky Sport Calcio, DAZN)
- 21:00 Premier League: West Ham-Brentford (Sky Sport Max)
Pallavolo Maschile
- 20:30 SuperLega: Verona-Piacenza (DAZN)
Tennis
- 03:30 ATP & WTA (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
- 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)
- 09:00 ATP & WTA (Sky Sport Max)
- 13:30 ATP & WTA (Sky Sport Mix)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.