Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 21 settembre 2026: serie C, Mondiali ciclismo e tennis

Scopri tutti gli appuntamenti sportivi in diretta di oggi con calcio, ciclismo e tennis sui principali canali TV.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di emozioni e competizioni attende gli appassionati di sport oggi in televisione. Tra gli eventi più attesi spiccano le gare di calcio della Serie C, con tre partite in programma a partire dalla serata che promettono sfide accese e spettacolo, tutte trasmesse su canali pay per view di Sky Sport. Per gli amanti delle due ruote, i mondiali su strada di ciclismo a Montreal sono protagonisti con le prove a cronometro Under 23 sia femminili che maschili, visibili in chiaro su Eurosport e Rai Sport, garantendo così una trasmissione accessibile a tutti. Infine, la giornata include diversi appuntamenti dedicati al tennis, con le sfide dell’ATP & WTA che si aggiungono al palinsesto mattutino, disponibili sui canali Sky Sport Tennis con accesso a pagamento. Questi appuntamenti offriranno un panorama variegato e coinvolgente sullo sport moderno, adatto a un pubblico eterogeneo e desideroso di seguire le proprie discipline preferite. Non resta che sintonizzarsi e vivere l’adrenalina dello sport in diretta, tra tecnica, velocità e tattica, in attesa di grandi emozioni.