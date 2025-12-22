Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 22 dicembre 2025: Supercoppa, coppa d'Africa e Slalom maschile

Scopri tutti gli appuntamenti sportivi in diretta TV con calcio, basket e sci alpino protagonisti della giornata.

Un’intensa giornata sportiva attende gli appassionati italiani che potranno seguire in diretta numerosi eventi dedicati a Sci Alpino, Basket e Calcio. Tra le competizioni di punta spiccano la Coppa del Mondo di Sci Alpino con le manche dello slalom maschile ad Alta Badia, visibili su canali free come Rai 2 ed Eurosport, e diverse sfide legate al calcio che spaziano dalla Supercoppa Italiana con Napoli-Bologna, alle partite di Serie C, Primavera 1, Coppa d’Africa e Premier League. Per gli amanti del basket la notte e la serata saranno allietate dalle sfide NBA e Serie A, trasmesse principalmente sulle piattaforme Sky, con incontri molto attesi come Virtus Bologna-Brescia e le partite oltreoceano tra Cleveland, Charlotte, Oklahoma City e Memphis. La varietà delle competizioni e la presenza sia di eventi in chiaro che a pagamento rendono la programmazione odierna particolarmente ricca e variegata per tutti i gusti.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

01:00 Cleveland-Charlotte, NBA (Sky Sport Basket, pay)

Cleveland-Charlotte, NBA (Sky Sport Basket, pay) 03:30 Oklahoma City-Memphis, NBA (Sky Sport Basket, pay)

Oklahoma City-Memphis, NBA (Sky Sport Basket, pay) 20:30 Virtus Bologna-Brescia, Serie A (Sky Sport Basket, Sky Sport 1, pay)

Calcio

10:00 Torino-Lecce, Primavera 1 (Sportitalia)

Torino-Lecce, Primavera 1 (Sportitalia) 13:00 Atalanta-Juventus, Primavera 1 (Sportitalia)

Atalanta-Juventus, Primavera 1 (Sportitalia) 15:00 Mali-Zambia, Coppa d’Africa (Sportitalia)

Mali-Zambia, Coppa d’Africa (Sportitalia) 18:00 Sudafrica-Angola, Coppa d’Africa (Sportitalia)

Sudafrica-Angola, Coppa d’Africa (Sportitalia) 20:00 Napoli-Bologna, Supercoppa Italiana (Mediaset Infinity, pay)

Napoli-Bologna, Supercoppa Italiana (Mediaset Infinity, pay) 20:00 Napoli-Bologna, Supercoppa Italiana (Italia 1)

Napoli-Bologna, Supercoppa Italiana (Italia 1) 20:30 Virtus Bologna-Brescia, Serie A (Sky Sport 1, pay)

Virtus Bologna-Brescia, Serie A (Sky Sport 1, pay) 20:30 Union Brescia-Inter U23, Serie C (Rai Sport)

Union Brescia-Inter U23, Serie C (Rai Sport) 20:30 Union Brescia-Inter U23, Serie C (Sky Sport Calcio, pay)

Union Brescia-Inter U23, Serie C (Sky Sport Calcio, pay) 21:00 Egitto-Zimbabwe, Coppa d’Africa (Sportitalia)

Egitto-Zimbabwe, Coppa d’Africa (Sportitalia) 21:00 Fulham-Nottingham Forest, Premier League (Sky Sport Arena, pay)

Sci Alpino

10:00 Alta Badia. Slalom M (1a manche), Coppa del Mondo (Eurosport)

Alta Badia. Slalom M (1a manche), Coppa del Mondo (Eurosport) 10:00 Alta Badia. Slalom M (1a manche), Coppa del Mondo (Rai 2)

Alta Badia. Slalom M (1a manche), Coppa del Mondo (Rai 2) 13:30 Alta Badia. Slalom M (2a manche), Coppa del Mondo (Eurosport)

Alta Badia. Slalom M (2a manche), Coppa del Mondo (Eurosport) 13:30 Alta Badia. Slalom M (2a manche), Coppa del Mondo (Rai 2)

