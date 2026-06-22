Sport oggi in tv, tre partite mondiali di altissimo livello e calcio giovanile

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta TV tra calcio e tennis per una giornata ricca di emozioni

Giornata caratterizzata soprattutto dai Mondiali di calcio che propongono 3 partite davvero belle sulla carta. Alle 19.00 in campo Argentina-Austria, partita che potrebbe dare alla albiceleste il passaggio ai sedicesimi con una partita di anticipo. Ma attenzione alla solidità e alla grinta della squadra austriaca. Alle 23.00 tocca invece all’altra favoritissima per la vittoria finale in Francia-Iraq, partita dall’esito abbastanza scontato ma che potrebbe dire in modo ancora più esplicito il vero valore dei bleus che hanno già molto ben impressionato nella partita d’esordio. Nella nottata italiana una partita sicuramente stupenda Norvegia-Senegal che mette di fronte due squadre completamente diverse ma piene zeppe di talenti e forza fisica: i vichinghi guidati da Haaland da una parte e i leoni africani guidati da Sadio Manè dell’altra. Per chi riuscirà a fare le ore piccole, lo spettacolo è garantito. Infine all’alba Algeria-Giordania due squadre che hanno ben impressionato all’esordio, nonostante la sconfitta.

Parallelamente, per chi ama seguire i giovani talenti, i Campionati Nazionali Giovanili SGS offrono match di calcio giovanile trasmessi in diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport Max.

Oltre al calcio anche un po’ di tennis con la trasmissione dei principali tornei ATP & WTA, trasmessi principalmente su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1 in attesa di Wimbledon.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

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Calcio – Mondiali

Stasera

19:00 Mondiali 2026: Argentina-Austria (Rai 1, free)

Mondiali 2026: Argentina-Austria (Rai 1, free) 19:00 Mondiali 2026: Argentina-Austria (Dazn, pay)

Mondiali 2026: Argentina-Austria (Dazn, pay) 23:00 Mondiali 2026: Francia-Iraq (Dazn, pay)

Stanotte

02:00 Mondiali 2026: Norvegia-Senegal (Dazn, pay)

Mondiali 2026: Norvegia-Senegal (Dazn, pay) 03:00 Mondiali 2026: Giordania-Algeria (Dazn, pay)

Calcio

20:00 Campionati Nazionali Giovanili SGS: U-16 Serie A (Sky Sport 1, pay)

Campionati Nazionali Giovanili SGS: U-16 Serie A (Sky Sport 1, pay) 20:00 Campionati Nazionali Giovanili SGS: U16 Serie A-B Finale (Sky Sport Max, pay)

Tennis

11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay) 11:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay)