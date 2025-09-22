Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 22 settembre 2025: Napoli-Pisa e Mondiali di ciclismo

Scopri i principali eventi di ciclismo, calcio e tennis trasmessi oggi in chiaro e pay TV

La giornata sportiva di oggi offre un palinsesto ricco e variegato, con eventi di punta che spaziano dal ciclismo al calcio, passando per il tennis. Da non perdere le competizioni iridate dei Mondiali su strada Kigali 2025 con le prove a cronometro Under 23 per entrambi i sessi, garantite in diretta su Rai Sport ed Eurosport, canali che propongono la manifestazione anche in chiaro. Sul fronte del calcio, occhi puntati sulla quarta giornata di Serie A con il match clou Napoli-Pisa, che sarà disponibile su più piattaforme pay tra cui Sky, Dazn e Sky Sport 1, con diverse opzioni per gli appassionati. Interessante anche il campionato Primavera 1 con tre partite in diretta su Sportitalia, l’emittente dedicata ai giovani talenti del calcio italiano. Chiudono il quadro le semifinali dei tornei ATP 250 a Chengdu e Hangzhou, due appuntamenti di tennis di grande spessore trasmessi su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, che offriranno spettacolo e sfide avvincenti tra i migliori interpreti. Una giornata dunque ricca, in cui il tennis, il ciclismo e il calcio si alternano per soddisfare ogni tipo di appassionato di sport, dai palcoscenici internazionali ai campionati nazionali.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Ciclismo Femminile

10.25 Mondiali su strada Kigali 2025, Prova a Cronometro (U23) (Eurosport)

Ciclismo Maschile

13.25 Mondiali su strada Kigali 2025, Prova a Cronometro (U23) (Eurosport)

Calcio

11.00 Primavera 1: Lazio-Monza (Sportitalia)

Primavera 1: Cesena-Torino (Sportitalia) 20.45 Serie A, Napoli-Pisa (Sky)

Tennis

11.00 ATP 250 Chengdu, 1a Semifinale (Sky Sport Tennis)

