Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 22 settembre 2025: Napoli-Pisa e Mondiali di ciclismo

Scopri i principali eventi di ciclismo, calcio e tennis trasmessi oggi in chiaro e pay TV

Pubblicato:

La giornata sportiva di oggi offre un palinsesto ricco e variegato, con eventi di punta che spaziano dal ciclismo al calcio, passando per il tennis. Da non perdere le competizioni iridate dei Mondiali su strada Kigali 2025 con le prove a cronometro Under 23 per entrambi i sessi, garantite in diretta su Rai Sport ed Eurosport, canali che propongono la manifestazione anche in chiaro. Sul fronte del calcio, occhi puntati sulla quarta giornata di Serie A con il match clou Napoli-Pisa, che sarà disponibile su più piattaforme pay tra cui Sky, Dazn e Sky Sport 1, con diverse opzioni per gli appassionati. Interessante anche il campionato Primavera 1 con tre partite in diretta su Sportitalia, l’emittente dedicata ai giovani talenti del calcio italiano. Chiudono il quadro le semifinali dei tornei ATP 250 a Chengdu e Hangzhou, due appuntamenti di tennis di grande spessore trasmessi su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, che offriranno spettacolo e sfide avvincenti tra i migliori interpreti. Una giornata dunque ricca, in cui il tennis, il ciclismo e il calcio si alternano per soddisfare ogni tipo di appassionato di sport, dai palcoscenici internazionali ai campionati nazionali.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Ciclismo Femminile

  • 10.25 Mondiali su strada Kigali 2025, Prova a Cronometro (U23) (Eurosport)
  • 10.30 Mondiali su strada Kigali 2025, Prova a Cronometro (U23) (Rai Sport)

Ciclismo Maschile

  • 13.25 Mondiali su strada Kigali 2025, Prova a Cronometro (U23) (Eurosport)
  • 13.30 Mondiali su strada Kigali 2025, Prova a Cronometro (U23) (Rai Sport)

Calcio

  • 11.00 Primavera 1: Lazio-Monza (Sportitalia)
  • 13.00 Primavera 1: Napoli-Cremonese (Sportitalia)
  • 15.00 Primavera 1: Cesena-Torino (Sportitalia)
  • 20.45 Serie A, Napoli-Pisa (Sky)
  • 20.45 Serie A, Napoli-Pisa (Dazn)
  • 20.45 Serie A, Napoli-Pisa (Sky Sport Calcio)
  • 20.45 Serie A, Napoli-Pisa (Sky Sport 1)

Tennis

  • 11.00 ATP 250 Chengdu, 1a Semifinale (Sky Sport Tennis)
  • 13.00 ATP 250 Chengdu, 2a Semifinale (Sky Sport Tennis)
  • 11.30 ATP 250 Hangzhou, 1a Semifinale (Sky Sport 1)
  • 13.30 ATP 250 Hangzhou, 2a Semifinale (Sky Sport 1)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

